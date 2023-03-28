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Ингушетия отправит гуманитарный груз для участников спецоперации
Ингушетия отправит гуманитарный груз для участников спецоперации - РИА Новости, 28.03.2023
Ингушетия отправит гуманитарный груз для участников спецоперации
Власти Ингушетии во время священного для мусульман месяца Рамадан отправят 25 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции из... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:43
2023-03-28T14:43
2023-03-28T14:44
республика ингушетия
республика ингушетия
россия
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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии во время священного для мусульман месяца Рамадан отправят 25 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции из республики, сообщила пресс-служба главы региона. У мусульман месяц Рамадан в этом году начался 23 марта. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. Уточняется, что акция организована на средства из Национального фонда развития Ингушетии, созданного главой региона. Бойцам из Ингушетии и их сослуживцам в зоне проведения СВО отправят сушеное мясо, тушенку, овощи, питьевую воду, яблоки, средства личной гигиены, медикаменты и многое другое. "Наши ребята, находясь в зоне СВО, в этот священный для всех мусульман месяц Рамадан держат пост. Важно создать для них все необходимые условия для полноценного соблюдения поста. Я знаю, что настрой и боевой дух у них сильный, и им всегда приятно слышать вести из дома. Мы хотим поддержать их, дать знать, что здесь, на родине, о них помнят и ждут", - отметил Калиматов. С начала специальной военной операции из Ингушетии отправлено уже более 520 тонн гуманитарной помощи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, россия
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Россия
Ингушетия отправит гуманитарный груз для участников спецоперации
Ингушетия в месяц Рамадан отправит 25 тонн гуманитарной помощи для участников спецоперации
НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости.
Власти Ингушетии во время священного для мусульман месяца Рамадан отправят 25 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции из республики, сообщила
пресс-служба главы региона.
У мусульман месяц Рамадан в этом году начался 23 марта. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана.
«
"По поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова Ингушетия отправит в первых числах апреля очередной груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. В священный месяц Рамадан для них доставят порядка 25 тонн продуктов от местных сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что акция организована на средства из Национального фонда развития Ингушетии, созданного главой региона. Бойцам из Ингушетии и их сослуживцам в зоне проведения СВО отправят сушеное мясо, тушенку, овощи, питьевую воду, яблоки, средства личной гигиены, медикаменты и многое другое.
"Наши ребята, находясь в зоне СВО, в этот священный для всех мусульман месяц Рамадан держат пост. Важно создать для них все необходимые условия для полноценного соблюдения поста. Я знаю, что настрой и боевой дух у них сильный, и им всегда приятно слышать вести из дома. Мы хотим поддержать их, дать знать, что здесь, на родине, о них помнят и ждут", - отметил Калиматов.
С начала специальной военной операции из Ингушетии отправлено уже более 520 тонн гуманитарной помощи.
Глава Ингушетии передал гумпомощь бойцам из региона в зоне спецоперации