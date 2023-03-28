https://ria.ru/20230328/gumpomosch-1861256323.html

Ингушетия отправит гуманитарный груз для участников спецоперации

Ингушетия отправит гуманитарный груз для участников спецоперации - РИА Новости, 28.03.2023

Ингушетия отправит гуманитарный груз для участников спецоперации

Власти Ингушетии во время священного для мусульман месяца Рамадан отправят 25 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции из... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:43

2023-03-28T14:43

2023-03-28T14:44

республика ингушетия

республика ингушетия

россия

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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии во время священного для мусульман месяца Рамадан отправят 25 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции из республики, сообщила пресс-служба главы региона. У мусульман месяц Рамадан в этом году начался 23 марта. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. Уточняется, что акция организована на средства из Национального фонда развития Ингушетии, созданного главой региона. Бойцам из Ингушетии и их сослуживцам в зоне проведения СВО отправят сушеное мясо, тушенку, овощи, питьевую воду, яблоки, средства личной гигиены, медикаменты и многое другое. "Наши ребята, находясь в зоне СВО, в этот священный для всех мусульман месяц Рамадан держат пост. Важно создать для них все необходимые условия для полноценного соблюдения поста. Я знаю, что настрой и боевой дух у них сильный, и им всегда приятно слышать вести из дома. Мы хотим поддержать их, дать знать, что здесь, на родине, о них помнят и ждут", - отметил Калиматов. С начала специальной военной операции из Ингушетии отправлено уже более 520 тонн гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20221214/spetsoperatsiya-1838727442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика ингушетия, россия