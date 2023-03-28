https://ria.ru/20230328/gruzovik-1861107848.html

В Приморье под колесами грузовика погибла девочка

В Приморье под колесами грузовика погибла девочка - РИА Новости, 28.03.2023

В Приморье под колесами грузовика погибла девочка

Восьмилетняя девочка погибла в Приморье под колесами грузовика, который ремонтировал её отец, после самопроизвольного движения автомобиля, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T05:00

2023-03-28T05:00

2023-03-28T05:11

происшествия

россия

дальнереченск

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Восьмилетняя девочка погибла в Приморье под колесами грузовика, который ремонтировал её отец, после самопроизвольного движения автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону. По данным полиции, происшествие произошло на улице Кирпичной в приморском Дальнереченске. Предварительно установлено, что девочка гуляла во дворе дома, где ее отец ремонтировал грузовик. Автомобиль стоял с включенной скоростью коробки передач, произошел непроизвольный запуск двигателя и Mitsubishi Canter покатился вперёд. "Автомобиль... наехал на 8-летнюю дочку водителя грузовика, разрушил заборное ограждение, пересек проезжую часть и врезался в дерево... В результате самопроизвольного движения грузового автомобиля 8-летняя девочка погибла", - говорится в сообщении. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ст.109 ч.1 УК РФ).

https://ria.ru/20230327/dtp-1860895907.html

https://ria.ru/20230327/dtp-1860807463.html

россия

дальнереченск

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происшествия, россия, дальнереченск