https://ria.ru/20230328/gruzovik-1861107848.html
В Приморье под колесами грузовика погибла девочка
В Приморье под колесами грузовика погибла девочка - РИА Новости, 28.03.2023
В Приморье под колесами грузовика погибла девочка
Восьмилетняя девочка погибла в Приморье под колесами грузовика, который ремонтировал её отец, после самопроизвольного движения автомобиля, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T05:00
2023-03-28T05:00
2023-03-28T05:11
происшествия
россия
дальнереченск
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Восьмилетняя девочка погибла в Приморье под колесами грузовика, который ремонтировал её отец, после самопроизвольного движения автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону. По данным полиции, происшествие произошло на улице Кирпичной в приморском Дальнереченске. Предварительно установлено, что девочка гуляла во дворе дома, где ее отец ремонтировал грузовик. Автомобиль стоял с включенной скоростью коробки передач, произошел непроизвольный запуск двигателя и Mitsubishi Canter покатился вперёд. "Автомобиль... наехал на 8-летнюю дочку водителя грузовика, разрушил заборное ограждение, пересек проезжую часть и врезался в дерево... В результате самопроизвольного движения грузового автомобиля 8-летняя девочка погибла", - говорится в сообщении. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ст.109 ч.1 УК РФ).
https://ria.ru/20230327/dtp-1860895907.html
https://ria.ru/20230327/dtp-1860807463.html
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происшествия, россия, дальнереченск
Происшествия, Россия, Дальнереченск
В Приморье под колесами грузовика погибла девочка
В Приморье погибла девочка под колесами грузовика, который ремонтировал ее отец