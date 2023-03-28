Рейтинг@Mail.ru
В Приморье под колесами грузовика погибла девочка - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 28.03.2023 (обновлено: 05:11 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/gruzovik-1861107848.html
В Приморье под колесами грузовика погибла девочка
В Приморье под колесами грузовика погибла девочка - РИА Новости, 28.03.2023
В Приморье под колесами грузовика погибла девочка
Восьмилетняя девочка погибла в Приморье под колесами грузовика, который ремонтировал её отец, после самопроизвольного движения автомобиля, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T05:00
2023-03-28T05:11
происшествия
россия
дальнереченск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Восьмилетняя девочка погибла в Приморье под колесами грузовика, который ремонтировал её отец, после самопроизвольного движения автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону. По данным полиции, происшествие произошло на улице Кирпичной в приморском Дальнереченске. Предварительно установлено, что девочка гуляла во дворе дома, где ее отец ремонтировал грузовик. Автомобиль стоял с включенной скоростью коробки передач, произошел непроизвольный запуск двигателя и Mitsubishi Canter покатился вперёд. "Автомобиль... наехал на 8-летнюю дочку водителя грузовика, разрушил заборное ограждение, пересек проезжую часть и врезался в дерево... В результате самопроизвольного движения грузового автомобиля 8-летняя девочка погибла", - говорится в сообщении. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ст.109 ч.1 УК РФ).
https://ria.ru/20230327/dtp-1860895907.html
https://ria.ru/20230327/dtp-1860807463.html
россия
дальнереченск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, дальнереченск
Происшествия, Россия, Дальнереченск
В Приморье под колесами грузовика погибла девочка

В Приморье погибла девочка под колесами грузовика, который ремонтировал ее отец

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Восьмилетняя девочка погибла в Приморье под колесами грузовика, который ремонтировал её отец, после самопроизвольного движения автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону.
По данным полиции, происшествие произошло на улице Кирпичной в приморском Дальнереченске. Предварительно установлено, что девочка гуляла во дворе дома, где ее отец ремонтировал грузовик. Автомобиль стоял с включенной скоростью коробки передач, произошел непроизвольный запуск двигателя и Mitsubishi Canter покатился вперёд.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Жителю Урала вынесли приговор за гибель семьи с ребенком в ДТП
27 марта, 12:25
"Автомобиль... наехал на 8-летнюю дочку водителя грузовика, разрушил заборное ограждение, пересек проезжую часть и врезался в дерево... В результате самопроизвольного движения грузового автомобиля 8-летняя девочка погибла", - говорится в сообщении.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ст.109 ч.1 УК РФ).
Последствия ДТП на трассе в Сердобском районе Пензенской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В ДТП в Пензенской области погибли четыре человека
27 марта, 03:15
 
ПроисшествияРоссияДальнереченск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала