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"Гриб-первоцвет" зафиксирован в Москве на 2 недели раньше, чем год назад - РИА Новости, 28.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:29 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/grib-pervotsvet-1861297104.html
"Гриб-первоцвет" зафиксирован в Москве на 2 недели раньше, чем год назад
"Гриб-первоцвет" зафиксирован в Москве на 2 недели раньше, чем год назад - РИА Новости, 28.03.2023
"Гриб-первоцвет" зафиксирован в Москве на 2 недели раньше, чем год назад
"Гриб-первоцвет" под названием эльфийская чаша зафиксирован в Москве на две недели раньше, чем год назад, сообщается в телеграм-канале Мосприроды. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:29
2023-03-28T16:29
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москва
мосприрода
растения
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Гриб-первоцвет" под названием эльфийская чаша зафиксирован в Москве на две недели раньше, чем год назад, сообщается в телеграм-канале Мосприроды. "На территории природно-исторического парка "Битцевский лес" замечен гриб саркосцифа алая. "Гриб-первоцвет" имеет еще одно, более поэтическое название - эльфийская чаша", - говорится в публикации. Отмечается, что в прошлом году на этом же самом месте плодовые тела саркосцифы алой были зафиксированы 11 апреля. Саркосцифа алая - первый весенний гриб, один из вестников весны. Он похож на маленькую красную чашечку, поэтому у него есть другие названия - алая эльфова чаша или просто алая чаша. Саркосцифа вырастает в конце зимы или начале весны, плодоносит обычно с апреля по май.
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москва, мосприрода, растения
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Растения

"Гриб-первоцвет" зафиксирован в Москве на 2 недели раньше, чем год назад

© Фото : Мосприрода / TelegramГриб саркосцифа алая на территории природно-исторического парка "Битцевский лес"
Гриб саркосцифа алая на территории природно-исторического парка Битцевский лес - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Мосприрода / Telegram
Гриб саркосцифа алая на территории природно-исторического парка "Битцевский лес"
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Гриб-первоцвет" под названием эльфийская чаша зафиксирован в Москве на две недели раньше, чем год назад, сообщается в телеграм-канале Мосприроды.
"На территории природно-исторического парка "Битцевский лес" замечен гриб саркосцифа алая. "Гриб-первоцвет" имеет еще одно, более поэтическое название - эльфийская чаша", - говорится в публикации.
Отмечается, что в прошлом году на этом же самом месте плодовые тела саркосцифы алой были зафиксированы 11 апреля.
Саркосцифа алая - первый весенний гриб, один из вестников весны. Он похож на маленькую красную чашечку, поэтому у него есть другие названия - алая эльфова чаша или просто алая чаша. Саркосцифа вырастает в конце зимы или начале весны, плодоносит обычно с апреля по май.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприродаРастения
 
 
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