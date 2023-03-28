https://ria.ru/20230328/grib-pervotsvet-1861297104.html
"Гриб-первоцвет" зафиксирован в Москве на 2 недели раньше, чем год назад
"Гриб-первоцвет" зафиксирован в Москве на 2 недели раньше, чем год назад - РИА Новости, 28.03.2023
"Гриб-первоцвет" зафиксирован в Москве на 2 недели раньше, чем год назад
"Гриб-первоцвет" под названием эльфийская чаша зафиксирован в Москве на две недели раньше, чем год назад, сообщается в телеграм-канале Мосприроды. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:29
2023-03-28T16:29
2023-03-28T16:29
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Гриб-первоцвет" под названием эльфийская чаша зафиксирован в Москве на две недели раньше, чем год назад, сообщается в телеграм-канале Мосприроды. "На территории природно-исторического парка "Битцевский лес" замечен гриб саркосцифа алая. "Гриб-первоцвет" имеет еще одно, более поэтическое название - эльфийская чаша", - говорится в публикации. Отмечается, что в прошлом году на этом же самом месте плодовые тела саркосцифы алой были зафиксированы 11 апреля. Саркосцифа алая - первый весенний гриб, один из вестников весны. Он похож на маленькую красную чашечку, поэтому у него есть другие названия - алая эльфова чаша или просто алая чаша. Саркосцифа вырастает в конце зимы или начале весны, плодоносит обычно с апреля по май.
https://ria.ru/20230321/pervotsvety-1860427866.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода, растения
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Растения
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Гриб-первоцвет" под названием эльфийская чаша зафиксирован в Москве на две недели раньше, чем год назад, сообщается в телеграм-канале Мосприроды.
"На территории природно-исторического парка "Битцевский лес" замечен гриб саркосцифа алая. "Гриб-первоцвет" имеет еще одно, более поэтическое название - эльфийская чаша", - говорится в публикации.
Отмечается, что в прошлом году на этом же самом месте плодовые тела саркосцифы алой были зафиксированы 11 апреля.
Саркосцифа алая - первый весенний гриб, один из вестников весны
. Он похож на маленькую красную чашечку, поэтому у него есть другие названия - алая эльфова чаша или просто алая чаша. Саркосцифа вырастает в конце зимы или начале весны, плодоносит обычно с апреля по май.
Первые растения начнут цвести в Москве уже в марте