https://ria.ru/20230328/grib-pervotsvet-1861297104.html

"Гриб-первоцвет" зафиксирован в Москве на 2 недели раньше, чем год назад

"Гриб-первоцвет" зафиксирован в Москве на 2 недели раньше, чем год назад - РИА Новости, 28.03.2023

"Гриб-первоцвет" зафиксирован в Москве на 2 недели раньше, чем год назад

"Гриб-первоцвет" под названием эльфийская чаша зафиксирован в Москве на две недели раньше, чем год назад, сообщается в телеграм-канале Мосприроды. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:29

2023-03-28T16:29

2023-03-28T16:29

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Гриб-первоцвет" под названием эльфийская чаша зафиксирован в Москве на две недели раньше, чем год назад, сообщается в телеграм-канале Мосприроды. "На территории природно-исторического парка "Битцевский лес" замечен гриб саркосцифа алая. "Гриб-первоцвет" имеет еще одно, более поэтическое название - эльфийская чаша", - говорится в публикации. Отмечается, что в прошлом году на этом же самом месте плодовые тела саркосцифы алой были зафиксированы 11 апреля. Саркосцифа алая - первый весенний гриб, один из вестников весны. Он похож на маленькую красную чашечку, поэтому у него есть другие названия - алая эльфова чаша или просто алая чаша. Саркосцифа вырастает в конце зимы или начале весны, плодоносит обычно с апреля по май.

https://ria.ru/20230321/pervotsvety-1860427866.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосприрода, растения