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В Кремле рассказали о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства - РИА Новости, 28.03.2023
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12:34 28.03.2023 (обновлено: 14:54 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/gossovet-1861200351.html
В Кремле рассказали о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства
В Кремле рассказали о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства - РИА Новости, 28.03.2023
В Кремле рассказали о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства
Россия готовится к заседанию Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в апреле, на нем будет обсуждаться развитие взаимодействия и при... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:34
2023-03-28T14:54
политика
россия
белоруссия
дмитрий песков
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия готовится к заседанию Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в апреле, на нем будет обсуждаться развитие взаимодействия и при необходимости - тема безопасности, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас действительно будет ВГС, он в апреле готовится. …Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства, ну и при необходимости там могут рассматриваться вопросы, связанные с безопасностью. Тем более, тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной", - сказал Песков.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства с участие президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено на 6 апреля.
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политика, россия, белоруссия, дмитрий песков, михаил мишустин, владимир путин
Политика, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Кремле рассказали о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства

Песков сообщил, что Россия готовится к Высшему госсовету Союзного государства в апреле

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия готовится к заседанию Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в апреле, на нем будет обсуждаться развитие взаимодействия и при необходимости - тема безопасности, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас действительно будет ВГС, он в апреле готовится. …Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства, ну и при необходимости там могут рассматриваться вопросы, связанные с безопасностью. Тем более, тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной", - сказал Песков.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства с участие президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено на 6 апреля.
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