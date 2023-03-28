https://ria.ru/20230328/gossovet-1861200351.html

В Кремле рассказали о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства

В Кремле рассказали о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства - РИА Новости, 28.03.2023

В Кремле рассказали о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства

Россия готовится к заседанию Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в апреле, на нем будет обсуждаться развитие взаимодействия и при... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:34

2023-03-28T12:34

2023-03-28T14:54

политика

россия

белоруссия

дмитрий песков

михаил мишустин

владимир путин

парламентское собрание союза беларуси и россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_fabdab7f95f4c74b568639be6c89ae52.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия готовится к заседанию Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в апреле, на нем будет обсуждаться развитие взаимодействия и при необходимости - тема безопасности, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас действительно будет ВГС, он в апреле готовится. …Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства, ну и при необходимости там могут рассматриваться вопросы, связанные с безопасностью. Тем более, тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной", - сказал Песков.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства с участие президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено на 6 апреля.

https://ria.ru/20230109/mediakholding-1843620770.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, белоруссия, дмитрий песков, михаил мишустин, владимир путин