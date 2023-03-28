https://ria.ru/20230328/gosduma-1861307034.html

В ГД внесли законопроект об отказе от открепительных удостоверений

В ГД внесли законопроект об отказе от открепительных удостоверений - РИА Новости, 28.03.2023

В ГД внесли законопроект об отказе от открепительных удостоверений

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект об отказе от голосования с использованием открепительных удостоверений в связи с невостребованностью... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:57

2023-03-28T16:57

2023-03-28T17:10

госдума рф

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект об отказе от голосования с использованием открепительных удостоверений в связи с невостребованностью института, документ доступен в думской электронной базе. "Положениями законопроекта также предусматривается отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений: развитие механизма "Мобильный избиратель" привело к тому, что на практике институт открепительных удостоверений стал не востребован, а возможность их применения остается лишь в небольшом количестве регионов", - указывается в пояснительных материалах.

https://ria.ru/20230327/khabarovsk-1860814182.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, общество