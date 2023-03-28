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В ГД внесли законопроект об отказе от открепительных удостоверений - РИА Новости, 28.03.2023
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16:57 28.03.2023 (обновлено: 17:10 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/gosduma-1861307034.html
В ГД внесли законопроект об отказе от открепительных удостоверений
В ГД внесли законопроект об отказе от открепительных удостоверений - РИА Новости, 28.03.2023
В ГД внесли законопроект об отказе от открепительных удостоверений
Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект об отказе от голосования с использованием открепительных удостоверений в связи с невостребованностью... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:57
2023-03-28T17:10
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект об отказе от голосования с использованием открепительных удостоверений в связи с невостребованностью института, документ доступен в думской электронной базе. "Положениями законопроекта также предусматривается отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений: развитие механизма "Мобильный избиратель" привело к тому, что на практике институт открепительных удостоверений стал не востребован, а возможность их применения остается лишь в небольшом количестве регионов", - указывается в пояснительных материалах.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
В ГД внесли законопроект об отказе от открепительных удостоверений

В Госдуму внесли законопроект об отказе от открепительных удостоверений на выборах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект об отказе от голосования с использованием открепительных удостоверений в связи с невостребованностью института, документ доступен в думской электронной базе.
"Положениями законопроекта также предусматривается отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений: развитие механизма "Мобильный избиратель" привело к тому, что на практике институт открепительных удостоверений стал не востребован, а возможность их применения остается лишь в небольшом количестве регионов", - указывается в пояснительных материалах.
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