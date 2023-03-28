https://ria.ru/20230328/gory-1861159028.html

Туристов предупредили о лавинах в горах Кубани

Туристов предупредили о лавинах в горах Кубани - РИА Новости, 28.03.2023

Туристов предупредили о лавинах в горах Кубани

В горах Кубани до 30 марта действует штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:35

2023-03-28T11:35

2023-03-28T11:35

туризм

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туризм

туристы

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. В горах Кубани до 30 марта действует штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В ведомстве уточнили, что оно объявлено по лавиноопасности в горах Краснодарского края на высоте более 1500 метров (исключая Сочи) в период с 18.00 28 марта года до 18.00 30 марта.Спасатели предупреждают, что находиться в горах во время непогоды опасно, в случае, если туристы застали лавину, нужно уйти в сторону.

https://ria.ru/20230221/sochi-1853517816.html

краснодарский край

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)