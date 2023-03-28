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Туристов предупредили о лавинах в горах Кубани - РИА Новости, 28.03.2023
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Туризм
 
11:35 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/gory-1861159028.html
Туристов предупредили о лавинах в горах Кубани
Туристов предупредили о лавинах в горах Кубани - РИА Новости, 28.03.2023
Туристов предупредили о лавинах в горах Кубани
В горах Кубани до 30 марта действует штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:35
2023-03-28T11:35
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. В горах Кубани до 30 марта действует штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В ведомстве уточнили, что оно объявлено по лавиноопасности в горах Краснодарского края на высоте более 1500 метров (исключая Сочи) в период с 18.00 28 марта года до 18.00 30 марта.Спасатели предупреждают, что находиться в горах во время непогоды опасно, в случае, если туристы застали лавину, нужно уйти в сторону.
https://ria.ru/20230221/sochi-1853517816.html
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новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туристов предупредили о лавинах в горах Кубани

Синоптики прогнозируют лавинную опасность в горах Кубани до четверга

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкВороны на заснеженной ели в микрорайоне Бытха
Вороны на заснеженной ели в микрорайоне Бытха - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. В горах Кубани до 30 марта действует штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В ведомстве уточнили, что оно объявлено по лавиноопасности в горах Краснодарского края на высоте более 1500 метров (исключая Сочи) в период с 18.00 28 марта года до 18.00 30 марта.
Спасатели предупреждают, что находиться в горах во время непогоды опасно, в случае, если туристы застали лавину, нужно уйти в сторону.
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