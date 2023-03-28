https://ria.ru/20230328/goneniya-1861334438.html

Делегация УПЦ рассказала в ООН о гонениях на каноническую церковь

Делегация УПЦ рассказала в ООН о гонениях на каноническую церковь - РИА Новости, 28.03.2023

Делегация УПЦ рассказала в ООН о гонениях на каноническую церковь

Делегация Украинской православной церкви (УПЦ) рассказала на сессии Совета по правам человека ООН о гонениях на каноническую церковь на Украине, сообщается на... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:17

2023-03-28T18:17

2023-03-28T18:17

религия

украина

россия

александр ткаченко (протоиерей)

татьяна москалькова

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оон

обсе

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Делегация Украинской православной церкви (УПЦ) рассказала на сессии Совета по правам человека ООН о гонениях на каноническую церковь на Украине, сообщается на сайте УПЦ. "Сложное положение верующих и религиозных организаций УПЦ требует прямого доступа к международным структурам, уполномоченным рассматривать дела о нарушении прав человека. Поэтому верующие УПЦ с помощью международных правозащитных организаций нашли возможность усилить эту работу. В настоящее время клирики УПЦ имеют возможность непосредственно свидетельствовать в ООН о ситуации вокруг религиозных общин УПЦ", - говорится в сообщении. Отмечается, что делегация УПЦ начала непосредственные консультации с ООН и другими международными организациями по поводу ожидаемого обострения положения УПЦ в связи с угрозой неправомерного лишения права пользования сооружениями Киево-Печерской лавры. Работа предусматривает предоставление структурам ООН и специальным правозащитным организациям свидетельств и доказательств проблем верующих и религиозных организаций УПЦ. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" 10 марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Киево-Печерской лаврой , а также о том, что монахам канонической церкви необходимо до 29 марта покинуть обитель, где министерство культуры планирует провести проверку "экспонатов". Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.

https://ria.ru/20230328/ataki-1861332593.html

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