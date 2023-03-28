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Делегация УПЦ рассказала в ООН о гонениях на каноническую церковь - РИА Новости, 28.03.2023
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Религия
 
18:17 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/goneniya-1861334438.html
Делегация УПЦ рассказала в ООН о гонениях на каноническую церковь
Делегация УПЦ рассказала в ООН о гонениях на каноническую церковь - РИА Новости, 28.03.2023
Делегация УПЦ рассказала в ООН о гонениях на каноническую церковь
Делегация Украинской православной церкви (УПЦ) рассказала на сессии Совета по правам человека ООН о гонениях на каноническую церковь на Украине, сообщается на... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:17
2023-03-28T18:17
религия
украина
россия
александр ткаченко (протоиерей)
татьяна москалькова
максим буякевич
оон
обсе
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Делегация Украинской православной церкви (УПЦ) рассказала на сессии Совета по правам человека ООН о гонениях на каноническую церковь на Украине, сообщается на сайте УПЦ. "Сложное положение верующих и религиозных организаций УПЦ требует прямого доступа к международным структурам, уполномоченным рассматривать дела о нарушении прав человека. Поэтому верующие УПЦ с помощью международных правозащитных организаций нашли возможность усилить эту работу. В настоящее время клирики УПЦ имеют возможность непосредственно свидетельствовать в ООН о ситуации вокруг религиозных общин УПЦ", - говорится в сообщении. Отмечается, что делегация УПЦ начала непосредственные консультации с ООН и другими международными организациями по поводу ожидаемого обострения положения УПЦ в связи с угрозой неправомерного лишения права пользования сооружениями Киево-Печерской лавры. Работа предусматривает предоставление структурам ООН и специальным правозащитным организациям свидетельств и доказательств проблем верующих и религиозных организаций УПЦ. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" 10 марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Киево-Печерской лаврой , а также о том, что монахам канонической церкви необходимо до 29 марта покинуть обитель, где министерство культуры планирует провести проверку "экспонатов". Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230328/ataki-1861332593.html
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украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), татьяна москалькова, максим буякевич, оон, обсе, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Татьяна Москалькова, Максим Буякевич, ООН, ОБСЕ, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Делегация УПЦ рассказала в ООН о гонениях на каноническую церковь

Делегация УПЦ на Совете по правам человека ООН рассказала о гонениях на церковь

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Делегация Украинской православной церкви (УПЦ) рассказала на сессии Совета по правам человека ООН о гонениях на каноническую церковь на Украине, сообщается на сайте УПЦ.
"Сложное положение верующих и религиозных организаций УПЦ требует прямого доступа к международным структурам, уполномоченным рассматривать дела о нарушении прав человека. Поэтому верующие УПЦ с помощью международных правозащитных организаций нашли возможность усилить эту работу. В настоящее время клирики УПЦ имеют возможность непосредственно свидетельствовать в ООН о ситуации вокруг религиозных общин УПЦ", - говорится в сообщении.
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Эксперты сообщили о вероятных атаках на монахов Киево-Печерской лавры
Вчера, 18:11
Отмечается, что делегация УПЦ начала непосредственные консультации с ООН и другими международными организациями по поводу ожидаемого обострения положения УПЦ в связи с угрозой неправомерного лишения права пользования сооружениями Киево-Печерской лавры. Работа предусматривает предоставление структурам ООН и специальным правозащитным организациям свидетельств и доказательств проблем верующих и религиозных организаций УПЦ.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" 10 марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Киево-Печерской лаврой , а также о том, что монахам канонической церкви необходимо до 29 марта покинуть обитель, где министерство культуры планирует провести проверку "экспонатов". Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ).
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
 
РелигияУкраинаРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Татьяна МоскальковаМаксим БуякевичООНОБСЕУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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