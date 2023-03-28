https://ria.ru/20230328/golosovanie-1861258458.html

МИД ответил на итоги голосования Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков"

МИД ответил на итоги голосования Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 28.03.2023

МИД ответил на итоги голосования Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков"

Россия разочарована результатами голосования в Совете Безопасности ООН по расследованию терактов на "Северных потоках", будет добиваться определения виновных и... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:52

2023-03-28T14:52

2023-03-28T15:03

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия разочарована результатами голосования в Совете Безопасности ООН по расследованию терактов на "Северных потоках", будет добиваться определения виновных и привлечения их к ответственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России, призывающей генсека организации создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва "Северного потока", - из-за позиции западных стран документ не набрал девять голосов из 15. За резолюцию проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались."В западных столицах просто боятся беспристрастного установления истины. Разочарованы итогами голосования. Наш проект, в котором были учтены озабоченности всех конструктивно настроенных партнеров, был направлен на проведение объективного и всестороннего расследования с тем, чтобы привлечь к ответственности виновных в беспрецедентной диверсии на крупном промышленном объекте гражданской инфраструктуры с тяжелыми экологическими и экономическими последствиями", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.Она подчеркнула, что из-за нежелания Запада допускать кого-либо к ведущемуся расследованию под предлогом защиты нацбезопасности упущен шанс направить "четкий сигнал" о недопустимости таких атак в будущем, из-за этого под угрозой теперь находится глобальная энергетическая инфраструктура.В то же время Захарова отметила приглашение датских властей компании-оператора "Nord Stream 2 AG" участвовать в операции по поднятию найденного рядом с газопроводом неопознанного объекта. По ее словам, Копенгаген мог и не пойти на такой шаг, если бы не активные действия российской дипломатии по привлечению к делу внимания международного сообщества."Положение дел, когда даже минимальная прозрачность достигается лишь через привлечение повышенного внимания СБ к соответствующей деятельности на национальном уровне, подтверждает безальтернативность независимого международного расследования обстоятельств диверсии. Россия и далее продолжит добиваться принятия всех необходимых мер для определения виновных и привлечения их к ответственности", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20230328/vbros-1861151415.html

https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html

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