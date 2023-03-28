https://ria.ru/20230328/gazoprovody-1861147894.html
Правда о "Северных потоках" пробьется, считает Захарова
Правда о "Северных потоках" пробьется, считает Захарова - РИА Новости, 28.03.2023
Правда о "Северных потоках" пробьется, считает Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире Первого канала об уверенности, что правда о "Северных потоках" пробьется. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:32
2023-03-28T10:32
2023-03-28T12:02
в мире
сша
мария захарова
северный поток
северный поток — 2
сеймур херш
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире Первого канала об уверенности, что правда о "Северных потоках" пробьется. "В моем понимании то, что правда о "Северных потоках" вылезет или пробьется, у меня даже сомнений в этом нет, это 100 процентов", - сказала Захарова. По ее славам, правда "уже начала пробиваться, но, самое главное, ведь она начала пробиваться не из-за каких-то догадок, не из-за того, что есть какое-то смутное ощущение намерений, мотив - не надо искать". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мария захарова, северный поток, северный поток — 2, сеймур херш, авария на "северных потоках"
В мире, США, Мария Захарова, Северный поток, Северный поток — 2, Сеймур Херш, Авария на "Северных потоках"
Правда о "Северных потоках" пробьется, считает Захарова
Представитель МИД Захарова уверена, что правда о "Северных потоках" пробьется
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире
Первого канала об уверенности, что правда о "Северных потоках" пробьется.
"В моем понимании то, что правда о "Северных потоках" вылезет или пробьется, у меня даже сомнений в этом нет, это 100 процентов", - сказала Захарова.
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По ее славам, правда "уже начала пробиваться, но, самое главное, ведь она начала пробиваться не из-за каких-то догадок, не из-за того, что есть какое-то смутное ощущение намерений, мотив - не надо искать".
«
"Он (мотив) был заявлен официально президентом США, все остальное - вопрос просто доказательной базы", - подчеркнула Захарова.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
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