https://ria.ru/20230328/gazoprovody-1861147894.html

Правда о "Северных потоках" пробьется, считает Захарова

Правда о "Северных потоках" пробьется, считает Захарова - РИА Новости, 28.03.2023

Правда о "Северных потоках" пробьется, считает Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире Первого канала об уверенности, что правда о "Северных потоках" пробьется. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:32

2023-03-28T10:32

2023-03-28T12:02

в мире

сша

мария захарова

северный поток

северный поток — 2

сеймур херш

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827253353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bf491898618ff29844ddb1637ff84b2.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире Первого канала об уверенности, что правда о "Северных потоках" пробьется. "В моем понимании то, что правда о "Северных потоках" вылезет или пробьется, у меня даже сомнений в этом нет, это 100 процентов", - сказала Захарова. По ее славам, правда "уже начала пробиваться, но, самое главное, ведь она начала пробиваться не из-за каких-то догадок, не из-за того, что есть какое-то смутное ощущение намерений, мотив - не надо искать". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, мария захарова, северный поток, северный поток — 2, сеймур херш, авария на "северных потоках"