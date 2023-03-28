https://ria.ru/20230328/gaz-1861258835.html

Сербия планирует закупать газ в Греции через Болгарию

Сербия планирует закупать газ в Греции через Болгарию - РИА Новости, 28.03.2023

Сербия планирует закупать газ в Греции через Болгарию

Сербия планирует закупать до 3,5 миллиона кубометров газа в день в терминале для сжиженного природного газа в греческом Александруполисе и доставлять их через... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:53

2023-03-28T14:53

2023-03-28T14:53

экономика

сербия

болгария

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александр вучич

евросоюз

природный газ

сжиженный природный газ

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БЕЛГРАД, 28 мар - РИА Новости. Сербия планирует закупать до 3,5 миллиона кубометров газа в день в терминале для сжиженного природного газа в греческом Александруполисе и доставлять их через строящийся интерконнектор с Болгарией, заявил сербский президент Александр Вучич. Президент Греции Катерина Сакелларопулу находится в Сербии с трехдневным визитом. Во вторник она провела встречу за закрытыми дверями с Вучичем, затем состоялось пленарное заседание двух правительственных делегаций. "У нас в данный момент есть 528 миллионов кубометров резервов газа, это для нашей страны немалые запасы, и они растут, потому что есть разрешение разместить еще 100 миллионов кубометров в подземном хранилище газа "Банатски-Двор" в российской его части, также есть договор с венграми еще дополнить хранилище, которое мы арендовали в Венгрии у наших партнеров. Так что мы обеспечим резервы свыше 700 миллионов кубометров газа, что было невозможно ранее в нашей истории", - заявил сербский лидер на совместной пресс-конференции. Он согласился с Сакелларопулу в том, что потребление природного газа резко вырастает из-за похолодания в отопительный сезон и может достигать в Сербии 16 миллионов кубометров в сутки зимой. "Поэтому мы говорили с нашими греческими партнерами о более легкой доступности для нас Александруполиса, чтобы смогли его использовать в тот же момент, когда завершим соединительный газопровод с Болгарией в октябре, где бы мы от 3-х до 3,5 миллиона кубометров ежедневно могли получать в случае необходимости", - указал президент Сербии. Вучич и президент Болгарии Румен Радев открыли 1 февраля строительство на болгарской территории соединительного газопровода (интерконнектора) для диверсификации поставок голубого топлива из Азербайджана, Греции и других альтернативных России источников. Власти Сербии ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров в год. В Сербии прокладка началась 1 февраля 2022 года. Строящийся интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода согласно плану составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год. Глава сербского государства 1 октября 2022 года присутствовал на открытии интерконнектора - соединительного газопровода между Грецией и Болгарией протяженностью 182 километра от греческого города Комотини до болгарской Стара-Загоры. Трубопровод мощностью три миллиарда кубических метров газа в год с возможностью увеличения объемов до пяти миллиардов кубометров рассчитан на газ из Азербайджана в рамках Трансадриатического газопровода (TAP) и терминала для сжиженного природного газа в Александруполисе. В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год, или 62% своих годовых потребностей в газе, и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.

https://ria.ru/20230228/energiya-1854890245.html

https://ria.ru/20230227/orban-1854718297.html

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, сербия, болгария, греция, александр вучич, евросоюз, природный газ, сжиженный природный газ, спг, в мире, европа