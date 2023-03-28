https://ria.ru/20230328/gaz-1861247917.html

В ЕС продлили ограничение на потребление газа, заявил Сийярто

В ЕС продлили ограничение на потребление газа, заявил Сийярто - РИА Новости, 28.03.2023

В ЕС продлили ограничение на потребление газа, заявил Сийярто

Страны ЕС на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15%, несмотря на то, что Польша и Венгрия голосовали против, заявил глава... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:30

2023-03-28T14:30

2023-03-28T14:49

в мире

венгрия

евросоюз

польша

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Страны ЕС на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15%, несмотря на то, что Польша и Венгрия голосовали против, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Сегодня мы голосовали против, но, к сожалению, кроме Польши и Венгрии все поддержали это предложение, поэтому снова предписывают сократить на 15% потребление газа, это продление предыдущего предписания. Ещё раз повторю, это очень опасно", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html

венгрия

польша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, евросоюз, польша, петер сийярто