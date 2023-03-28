https://ria.ru/20230328/gaz-1861247917.html
В ЕС продлили ограничение на потребление газа, заявил Сийярто
В ЕС продлили ограничение на потребление газа, заявил Сийярто - РИА Новости, 28.03.2023
В ЕС продлили ограничение на потребление газа, заявил Сийярто
Страны ЕС на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15%, несмотря на то, что Польша и Венгрия голосовали против, заявил глава... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:30
2023-03-28T14:30
2023-03-28T14:49
в мире
венгрия
евросоюз
польша
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Страны ЕС на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15%, несмотря на то, что Польша и Венгрия голосовали против, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Сегодня мы голосовали против, но, к сожалению, кроме Польши и Венгрии все поддержали это предложение, поэтому снова предписывают сократить на 15% потребление газа, это продление предыдущего предписания. Ещё раз повторю, это очень опасно", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, евросоюз, польша, петер сийярто
В мире, Венгрия, Евросоюз, Польша, Петер Сийярто
В ЕС продлили ограничение на потребление газа, заявил Сийярто
Сийярто: в ЕС продлили ограничение на потребление газа, несмотря на возражения Венгрии
БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Страны ЕС на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15%, несмотря на то, что Польша и Венгрия голосовали против, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня мы голосовали против, но, к сожалению, кроме Польши и Венгрии все поддержали это предложение, поэтому снова предписывают сократить на 15% потребление газа, это продление предыдущего предписания. Ещё раз повторю, это очень опасно", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.
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