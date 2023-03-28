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В ЕС продлили ограничение на потребление газа, заявил Сийярто - РИА Новости, 28.03.2023
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14:30 28.03.2023 (обновлено: 14:49 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/gaz-1861247917.html
В ЕС продлили ограничение на потребление газа, заявил Сийярто
В ЕС продлили ограничение на потребление газа, заявил Сийярто - РИА Новости, 28.03.2023
В ЕС продлили ограничение на потребление газа, заявил Сийярто
Страны ЕС на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15%, несмотря на то, что Польша и Венгрия голосовали против, заявил глава... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:30
2023-03-28T14:49
в мире
венгрия
евросоюз
польша
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Страны ЕС на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15%, несмотря на то, что Польша и Венгрия голосовали против, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Сегодня мы голосовали против, но, к сожалению, кроме Польши и Венгрии все поддержали это предложение, поэтому снова предписывают сократить на 15% потребление газа, это продление предыдущего предписания. Ещё раз повторю, это очень опасно", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.
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в мире, венгрия, евросоюз, польша, петер сийярто
В мире, Венгрия, Евросоюз, Польша, Петер Сийярто
В ЕС продлили ограничение на потребление газа, заявил Сийярто

Сийярто: в ЕС продлили ограничение на потребление газа, несмотря на возражения Венгрии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Страны ЕС на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15%, несмотря на то, что Польша и Венгрия голосовали против, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня мы голосовали против, но, к сожалению, кроме Польши и Венгрии все поддержали это предложение, поэтому снова предписывают сократить на 15% потребление газа, это продление предыдущего предписания. Ещё раз повторю, это очень опасно", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.
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