https://ria.ru/20230328/frantsiya-1861184726.html
Франция удвоит поставки на Украину 155-миллиметровых снарядов
Франция удвоит поставки на Украину 155-миллиметровых снарядов - РИА Новости, 28.03.2023
Франция удвоит поставки на Украину 155-миллиметровых снарядов
Франция будет поставлять на Украину в два раза больше снарядов натовского калибра 155 миллиметров, заявил в интервью газете Le Figaro министр обороны Себастьян... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:11
2023-03-28T12:11
2023-03-28T13:36
специальная военная операция на украине
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себастьян лекорню
нато
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ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. Франция будет поставлять на Украину в два раза больше снарядов натовского калибра 155 миллиметров, заявил в интервью газете Le Figaro министр обороны Себастьян Лекорню. "Мы также будем поставлять наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-миллиметровых снарядов, с конца марта их будет поставляться две тысячи в месяц", — сказал он.Кроме того, по словам министра, в ближайшее время ВСУ передадут зенитный ракетный комплекса Samp/T. Наряду с этим, добавил Лекарню, рассматривается вопрос о повторных взносах в фонд помощи Украине: это решение поддерживает президентское большинство в нижней палате парламента. Выделенные ранее 200 миллионов евро уже полностью потрачены, отметил глава Минобороны.На прошлой неделе Лекарню заявил, что Франция планирует к концу года вдвое увеличить объем военного производства. По информации СМИ, Минобороны договорилось с военно-промышленными компаниями нарастить выпуск боеприпасов как для ВСУ, так и для собственной армии, а также возобновить производство на своей территории порядка 20 наименований стратегически важной военной продукции. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. Франция, в частности, отправила на Украину буксируемые гаубицы TRF1 и САУ Caesar. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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в мире, украина, франция, россия, сергей лавров, себастьян лекорню, нато, элизабет борн
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Сергей Лавров, Себастьян Лекорню, НАТО, Элизабет Борн
Франция удвоит поставки на Украину 155-миллиметровых снарядов
Министр обороны Франции Лекорню пообещал удвоить поставки Киеву снарядов калибра 155 мм
ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости.
Франция будет поставлять на Украину в два раза больше снарядов натовского калибра 155 миллиметров, заявил в интервью газете Le Figaro
министр обороны Себастьян Лекорню.
"Мы также будем поставлять наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-миллиметровых снарядов, с конца марта их будет поставляться две тысячи в месяц", — сказал он.
Украиной правит вооруженная богема
Кроме того, по словам министра, в ближайшее время ВСУ передадут зенитный ракетный комплекса Samp/T. Наряду с этим, добавил Лекарню, рассматривается вопрос о повторных взносах в фонд помощи Украине: это решение поддерживает президентское большинство в нижней палате парламента. Выделенные ранее 200 миллионов евро уже полностью потрачены, отметил глава Минобороны.
На прошлой неделе Лекарню заявил, что Франция планирует к концу года вдвое увеличить объем военного производства. По информации СМИ, Минобороны договорилось с военно-промышленными компаниями нарастить выпуск боеприпасов как для ВСУ, так и для собственной армии, а также возобновить производство на своей территории порядка 20 наименований стратегически важной военной продукции.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. Франция, в частности, отправила на Украину буксируемые гаубицы TRF1 и САУ Caesar. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса
, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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