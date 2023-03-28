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Ветер в паруса: как коммунальная флотилия готовится к открытию навигации - РИА Новости, 28.03.2023
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09:00 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/flotiliya-1860985293.html
Ветер в паруса: как коммунальная флотилия готовится к открытию навигации
Ветер в паруса: как коммунальная флотилия готовится к открытию навигации - РИА Новости, 28.03.2023
Ветер в паруса: как коммунальная флотилия готовится к открытию навигации
Сезон речной навигации начинается в Москве традиционно в конце апреля. До середины осени по Москве-реке будут курсировать пассажирские и технические суда. Как... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:00
2023-03-28T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
мосводосток
городское хозяйство москвы
северный речной вокзал
москва
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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Сезон речной навигации начинается в Москве традиционно в конце апреля. До середины осени по Москве-реке будут курсировать пассажирские и технические суда. Как столичные коммунальные службы готовятся к спуску кораблей на воду, разбиралось РИА Новости.Сухопутные работыПодготовка набережных к открытию навигации началась 20 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.В рамках подготовки к сезону специалисты очистят сооружения от снега и наледи, проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары.В этом году на 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытия. Такие работы проводят раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.Также началась подготовка к открытию навигации на 44 причалах. Их также очистят от оставшегося льда и снега, промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. При необходимости специалисты отремонтируют гранитные и бетонные основания конструкций, заменят изношенные резиновые причальные отбойники.В рамках укрепления причалов также проводят подводное обследование, в ходе которого проверяются все свайные группы, при необходимости их меняют и укрепляют.При этом, как отметил Бирюков, работы на причалах продолжат и после открытия навигации, в первую очередь – подводное обследование, углубление и очистку дна.Такие работы необходимы, потому что дно реки загрязняется крупным бытовым мусором и металлоломом, и это может повредить теплоходы и негативно повлиять как на безопасность пассажирских перевозок, так и на работу коммунального флота.Технический флотВесной на воду возвращаются коммунальные суда ГУП "Мосводосток", которые поддерживают чистоту и порядок на Москве-реке и Яузе. Впрочем, это не значит, что зимой работа по уборке реки не велась. Для этого у "Мосводостока" есть два ледокола.Но с началом сезона навигации количество водной спецтехники вырастает до 30 – на реке с 24 апреля начнут работать суда-мусоросборщики, специализированные катера для устранения плавающих загрязнений и плавкраны для сбора илового осадка со дна, а также буксиры-толкачи и несамоходные шаланды.Зимой специалисты проверяют техническое состояние флота "Мосводостока", исправность палубных механизмов, двигателей, кранового оборудования. Маломерные суда, которые задействуют в уборке Москвы-реки и ликвидации загрязнений на воде, механики предприятия ремонтируют самостоятельно.Для обслуживания более крупных судов, таких как мусоросборщики МС-1 и МС-3, привлекают квалифицированные организации. Затем, еще до старта навигации, суда спускают на воду и проводят пуско-наладочные работы: настраивают все бортовые системы, заливают воду, проводят швартовные и ходовые испытания, а потом еще идут по линии с 50- и 100-процентной нагрузкой.В сезон навигации уборкой плавучего мусора и ликвидацией пятен на поверхности воды будут заниматься 18 самоходных и 12 несамоходных технических судов "Мосводостока". Четыре теплохода будут работать круглосуточно, остальные – по сменному графику.
https://ria.ru/20230306/naberezhnye-1856129441.html
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петр бирюков, мосводосток, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы, Северный Речной вокзал, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Ветер в паруса: как коммунальная флотилия готовится к открытию навигации

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРечные суда идут по Москве-реке
Речные суда идут по Москве-реке - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Сезон речной навигации начинается в Москве традиционно в конце апреля. До середины осени по Москве-реке будут курсировать пассажирские и технические суда. Как столичные коммунальные службы готовятся к спуску кораблей на воду, разбиралось РИА Новости.

Сухопутные работы

Подготовка набережных к открытию навигации началась 20 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Всего приведем в порядок 78 столичных набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, набережную Северного речного вокзала", – рассказал он.
Проект реконструкции Крутицкой набережной в Москве
Специалисты отремонтируют 11 московских набережных в этом году
6 марта, 14:10
В рамках подготовки к сезону специалисты очистят сооружения от снега и наледи, проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары.
В этом году на 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытия. Такие работы проводят раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие возле здания Северного речного вокзала в Москве
Прохожие возле здания Северного речного вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие возле здания Северного речного вокзала в Москве
Также началась подготовка к открытию навигации на 44 причалах. Их также очистят от оставшегося льда и снега, промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. При необходимости специалисты отремонтируют гранитные и бетонные основания конструкций, заменят изношенные резиновые причальные отбойники.
В рамках укрепления причалов также проводят подводное обследование, в ходе которого проверяются все свайные группы, при необходимости их меняют и укрепляют.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКатер с баржей у причала Северного речного вокзала на берегу Химкинского водохранилища во время работ по очистке дна
Катер с баржей у причала Северного речного вокзала на берегу Химкинского водохранилища во время работ по очистке дна - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Катер с баржей у причала Северного речного вокзала на берегу Химкинского водохранилища во время работ по очистке дна
При этом, как отметил Бирюков, работы на причалах продолжат и после открытия навигации, в первую очередь – подводное обследование, углубление и очистку дна.
«
"В прошлом году провели гидротехнические работы по очистке 33 городских причалов, в том числе 17 – Северного речного вокзала, по углублению дна – еще трех", – подчеркнул он.
Такие работы необходимы, потому что дно реки загрязняется крупным бытовым мусором и металлоломом, и это может повредить теплоходы и негативно повлиять как на безопасность пассажирских перевозок, так и на работу коммунального флота.
Сотрудники Северного речного вокзала моют набережную пристань у причала №6 перед началом навигации - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Петр Бирюков: московские причалы начали готовить к открытию навигации
10 марта, 13:10

Технический флот

Весной на воду возвращаются коммунальные суда ГУП "Мосводосток", которые поддерживают чистоту и порядок на Москве-реке и Яузе. Впрочем, это не значит, что зимой работа по уборке реки не велась. Для этого у "Мосводостока" есть два ледокола.
Но с началом сезона навигации количество водной спецтехники вырастает до 30 – на реке с 24 апреля начнут работать суда-мусоросборщики, специализированные катера для устранения плавающих загрязнений и плавкраны для сбора илового осадка со дна, а также буксиры-толкачи и несамоходные шаланды.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкДва ледокола ГУП "Мосводосток", "Риф" и "Норд", во время дежурства на Москве-реке в зимний период
Два ледокола ГУП Мосводосток, Риф и Норд, во время дежурства на Москве-реке в зимний период - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Два ледокола ГУП "Мосводосток", "Риф" и "Норд", во время дежурства на Москве-реке в зимний период
Зимой специалисты проверяют техническое состояние флота "Мосводостока", исправность палубных механизмов, двигателей, кранового оборудования. Маломерные суда, которые задействуют в уборке Москвы-реки и ликвидации загрязнений на воде, механики предприятия ремонтируют самостоятельно.
Для обслуживания более крупных судов, таких как мусоросборщики МС-1 и МС-3, привлекают квалифицированные организации. Затем, еще до старта навигации, суда спускают на воду и проводят пуско-наладочные работы: настраивают все бортовые системы, заливают воду, проводят швартовные и ходовые испытания, а потом еще идут по линии с 50- и 100-процентной нагрузкой.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники ГУП "Мосводосток" готовят судна к открытию технической навигации на Москве-реке
Сотрудники ГУП Мосводосток готовят судна к открытию технической навигации на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники ГУП "Мосводосток" готовят судна к открытию технической навигации на Москве-реке
В сезон навигации уборкой плавучего мусора и ликвидацией пятен на поверхности воды будут заниматься 18 самоходных и 12 несамоходных технических судов "Мосводостока". Четыре теплохода будут работать круглосуточно, остальные – по сменному графику.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосводостокГородское хозяйство МосквыСеверный Речной вокзалМоскваОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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