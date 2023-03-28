https://ria.ru/20230328/flotiliya-1860985293.html

Ветер в паруса: как коммунальная флотилия готовится к открытию навигации

Ветер в паруса: как коммунальная флотилия готовится к открытию навигации - РИА Новости, 28.03.2023

Ветер в паруса: как коммунальная флотилия готовится к открытию навигации

Сезон речной навигации начинается в Москве традиционно в конце апреля. До середины осени по Москве-реке будут курсировать пассажирские и технические суда. Как... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T09:00

2023-03-28T09:00

2023-03-28T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

мосводосток

городское хозяйство москвы

северный речной вокзал

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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Сезон речной навигации начинается в Москве традиционно в конце апреля. До середины осени по Москве-реке будут курсировать пассажирские и технические суда. Как столичные коммунальные службы готовятся к спуску кораблей на воду, разбиралось РИА Новости.Сухопутные работыПодготовка набережных к открытию навигации началась 20 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.В рамках подготовки к сезону специалисты очистят сооружения от снега и наледи, проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары.В этом году на 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытия. Такие работы проводят раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.Также началась подготовка к открытию навигации на 44 причалах. Их также очистят от оставшегося льда и снега, промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. При необходимости специалисты отремонтируют гранитные и бетонные основания конструкций, заменят изношенные резиновые причальные отбойники.В рамках укрепления причалов также проводят подводное обследование, в ходе которого проверяются все свайные группы, при необходимости их меняют и укрепляют.При этом, как отметил Бирюков, работы на причалах продолжат и после открытия навигации, в первую очередь – подводное обследование, углубление и очистку дна.Такие работы необходимы, потому что дно реки загрязняется крупным бытовым мусором и металлоломом, и это может повредить теплоходы и негативно повлиять как на безопасность пассажирских перевозок, так и на работу коммунального флота.Технический флотВесной на воду возвращаются коммунальные суда ГУП "Мосводосток", которые поддерживают чистоту и порядок на Москве-реке и Яузе. Впрочем, это не значит, что зимой работа по уборке реки не велась. Для этого у "Мосводостока" есть два ледокола.Но с началом сезона навигации количество водной спецтехники вырастает до 30 – на реке с 24 апреля начнут работать суда-мусоросборщики, специализированные катера для устранения плавающих загрязнений и плавкраны для сбора илового осадка со дна, а также буксиры-толкачи и несамоходные шаланды.Зимой специалисты проверяют техническое состояние флота "Мосводостока", исправность палубных механизмов, двигателей, кранового оборудования. Маломерные суда, которые задействуют в уборке Москвы-реки и ликвидации загрязнений на воде, механики предприятия ремонтируют самостоятельно.Для обслуживания более крупных судов, таких как мусоросборщики МС-1 и МС-3, привлекают квалифицированные организации. Затем, еще до старта навигации, суда спускают на воду и проводят пуско-наладочные работы: настраивают все бортовые системы, заливают воду, проводят швартовные и ходовые испытания, а потом еще идут по линии с 50- и 100-процентной нагрузкой.В сезон навигации уборкой плавучего мусора и ликвидацией пятен на поверхности воды будут заниматься 18 самоходных и 12 несамоходных технических судов "Мосводостока". Четыре теплохода будут работать круглосуточно, остальные – по сменному графику.

https://ria.ru/20230306/naberezhnye-1856129441.html

https://ria.ru/20230310/prichaly-1856982374.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, мосводосток, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы