https://ria.ru/20230328/ezhi-1861234053.html

В Подмосковье проснулись ежи

В Подмосковье проснулись ежи - РИА Новости, 28.03.2023

В Подмосковье проснулись ежи

Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области заметили на природных территориях региона первых проснувшихся после зимней спячки ежей, сообщает... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:02

2023-03-28T14:02

2023-03-28T14:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дикие животные

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области заметили на природных территориях региона первых проснувшихся после зимней спячки ежей, сообщает пресс-служба ведомства.В сообщении указывается, что вместе с потеплением в Московской области ежи начали выходить из спячки в поисках еды, в частности, насекомых, личинок, а также улиток, ящериц и мелких грызунов, и шуршать листвой."После волны насыщения последует брачный период, в который можно наблюдать своеобразные бои между самцами из-за самок", - говорится в нем

https://ria.ru/20221102/podmoskove-1828736157.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), дикие животные