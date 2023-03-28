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В Подмосковье проснулись ежи - РИА Новости, 28.03.2023
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Новости Подмосковья
 
14:02 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/ezhi-1861234053.html
В Подмосковье проснулись ежи
В Подмосковье проснулись ежи - РИА Новости, 28.03.2023
В Подмосковье проснулись ежи
Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области заметили на природных территориях региона первых проснувшихся после зимней спячки ежей, сообщает... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:02
2023-03-28T14:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дикие животные
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области заметили на природных территориях региона первых проснувшихся после зимней спячки ежей, сообщает пресс-служба ведомства.В сообщении указывается, что вместе с потеплением в Московской области ежи начали выходить из спячки в поисках еды, в частности, насекомых, личинок, а также улиток, ящериц и мелких грызунов, и шуршать листвой."После волны насыщения последует брачный период, в который можно наблюдать своеобразные бои между самцами из-за самок", - говорится в нем
https://ria.ru/20221102/podmoskove-1828736157.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), дикие животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дикие животные

В Подмосковье проснулись ежи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕж
Еж - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Еж
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области заметили на природных территориях региона первых проснувшихся после зимней спячки ежей, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении указывается, что вместе с потеплением в Московской области ежи начали выходить из спячки в поисках еды, в частности, насекомых, личинок, а также улиток, ящериц и мелких грызунов, и шуршать листвой.
"После волны насыщения последует брачный период, в который можно наблюдать своеобразные бои между самцами из-за самок", - говорится в нем
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Дикие животные
 
 
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