https://ria.ru/20230328/ezhi-1861234053.html
В Подмосковье проснулись ежи
В Подмосковье проснулись ежи - РИА Новости, 28.03.2023
В Подмосковье проснулись ежи
Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области заметили на природных территориях региона первых проснувшихся после зимней спячки ежей, сообщает... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:02
2023-03-28T14:02
2023-03-28T14:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дикие животные
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области заметили на природных территориях региона первых проснувшихся после зимней спячки ежей, сообщает пресс-служба ведомства.В сообщении указывается, что вместе с потеплением в Московской области ежи начали выходить из спячки в поисках еды, в частности, насекомых, личинок, а также улиток, ящериц и мелких грызунов, и шуршать листвой."После волны насыщения последует брачный период, в который можно наблюдать своеобразные бои между самцами из-за самок", - говорится в нем
https://ria.ru/20221102/podmoskove-1828736157.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дикие животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дикие животные