https://ria.ru/20230328/energoresursy-1861173551.html

В ЕС заявили о рисках нехватки энергоресурсов в новом отопительном сезоне

В ЕС заявили о рисках нехватки энергоресурсов в новом отопительном сезоне - РИА Новости, 28.03.2023

В ЕС заявили о рисках нехватки энергоресурсов в новом отопительном сезоне

Несмотря на хорошую заполненность европейских газохранилищ, риски перед следующим отопительным сезоном все еще актуальны, заявила глава шведского Минэнерго Эбба РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:51

2023-03-28T11:51

2023-03-28T12:44

экономика

швеция

россия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Несмотря на хорошую заполненность европейских газохранилищ, риски перед следующим отопительным сезоном все еще актуальны, заявила глава шведского Минэнерго Эбба Буш перед началом заседания совета ЕС по энергетике. Кроме того, Буш считает, что отказ от российской нефти и переключение на других поставщиков не поможет решить проблему дефицита энергоресурсов в ЕС, поэтому Брюссель работает над продвижением возобновляемой энергетики. "Мы продолжаем принимать меры, чтобы снизить нашу зависимость от ископаемых ресурсов. Переключение с поставок топлива из России на другие страны не является долгосрочным решением. Поэтому мы должны ускорить переход на возобновляемую энергетику", — добавила глава ведомства.По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы на пятое марта, ПХГ были заполнены на 59,57 процента. Это примерно на 20 процентных пунктов выше, чем в среднем к этому периоду за прошедшие пять лет. Так, в отопительном сезоне 2021-2022 года показатель опустился ниже 60 процентов уже 15 декабря.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе сообщила, что Россия за восемь месяцев прошлого года сократила 80 процентов поставок газа в Евросоюз. По ее словам, Европа заменила выбывшие объемы, в частности, значительно нарастив поставки сжиженного газа из США. По итогам 2022 года поставки оттуда выросли в 2,4 раза, превысив 50 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230316/gaz-1858114122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, швеция, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии