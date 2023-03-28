https://ria.ru/20230328/egipet-1861200708.html
В Египте сообщили о планах по туризму на ближайшие пять лет
В Египте сообщили о планах по туризму на ближайшие пять лет - РИА Новости, 28.03.2023
В Египте сообщили о планах по туризму на ближайшие пять лет
Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году, заявила заместитель министра туризма страны Гада Шаляби. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:59
2023-03-28T13:59
2023-03-28T14:00
туризм
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туризм
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КАИР, 28 мар - РИА Новости. Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году, заявила заместитель министра туризма страны Гада Шаляби. Замминистра добавила, что Египет стремится достичь этой цифры постепенно. Как отметила Шаляби, в стране рассчитывают на рост инвестиций в сферу туризма и увеличение числа летающих в государство авиакомпаний. "Цель – достичь 30 миллионов туристов в 2028 году", – сообщила она телеканалу Al-Hadath Al-Youm. Министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса ранее отмечал, что в 2023 году страна планирует принять более 15 миллионов туристов. В минувшем году число иностранцев, посетивших государство, превысило 12 миллионов. Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. Власти страны в сентябре 2022 года заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от этой сферы до 30 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20230320/egipet-1859237333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, египет, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Египет, куда можно лететь, Отдых на море
В Египте сообщили о планах по туризму на ближайшие пять лет
Замминистра туризма: Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году
КАИР, 28 мар - РИА Новости. Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году, заявила заместитель министра туризма страны Гада Шаляби.
Замминистра добавила, что Египет стремится достичь этой цифры постепенно. Как отметила Шаляби, в стране рассчитывают на рост инвестиций в сферу туризма и увеличение числа летающих в государство авиакомпаний.
"Цель – достичь 30 миллионов туристов в 2028 году", – сообщила она телеканалу Al-Hadath Al-Youm.
Министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса ранее отмечал, что в 2023 году страна планирует принять более 15 миллионов туристов. В минувшем году число иностранцев, посетивших государство, превысило 12 миллионов.
Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. Власти страны в сентябре 2022 года заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от этой сферы до 30 миллиардов долларов в год.
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