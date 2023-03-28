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В Египте сообщили о планах по туризму на ближайшие пять лет

В Египте сообщили о планах по туризму на ближайшие пять лет - РИА Новости, 28.03.2023

В Египте сообщили о планах по туризму на ближайшие пять лет

Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году, заявила заместитель министра туризма страны Гада Шаляби. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:59

2023-03-28T13:59

2023-03-28T14:00

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КАИР, 28 мар - РИА Новости. Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году, заявила заместитель министра туризма страны Гада Шаляби. Замминистра добавила, что Египет стремится достичь этой цифры постепенно. Как отметила Шаляби, в стране рассчитывают на рост инвестиций в сферу туризма и увеличение числа летающих в государство авиакомпаний. "Цель – достичь 30 миллионов туристов в 2028 году", – сообщила она телеканалу Al-Hadath Al-Youm. Министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса ранее отмечал, что в 2023 году страна планирует принять более 15 миллионов туристов. В минувшем году число иностранцев, посетивших государство, превысило 12 миллионов. Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. Власти страны в сентябре 2022 года заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от этой сферы до 30 миллиардов долларов в год.

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египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, египет, куда можно лететь, отдых на море