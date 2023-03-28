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В Крыму грузовик столкнулся с рейсовым автобусом - РИА Новости, 28.03.2023
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18:24 28.03.2023 (обновлено: 18:30 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/dtp-1861336896.html
В Крыму грузовик столкнулся с рейсовым автобусом
В Крыму грузовик столкнулся с рейсовым автобусом - РИА Новости, 28.03.2023
В Крыму грузовик столкнулся с рейсовым автобусом
Один человек пострадал в результате ДТП с участием грузового автомобиля "Газель" и рейсового автобуса в Джанкойском районе Крыма, сообщили в республиканском... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:24
2023-03-28T18:30
происшествия
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Один человек пострадал в результате ДТП с участием грузового автомобиля "Газель" и рейсового автобуса в Джанкойском районе Крыма, сообщили в республиканском минздраве. Сообщение о ДТП в Джанкойском районе, вблизи села Победное с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля "Газель" поступило в 14.48. На месте работали спасатели МЧС и бригада скорой медицинской помощи, сообщило МЧС Крыма. "По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автобусом, в котором находились водитель и один пассажир", - сообщили в пресс-службе МВД Крыма. По данным крымского Минздрава, легкие травмы получил один человек, ему оказана помощь. "В Джанкойскую центральную районную больницу доставлен один пострадавший с травмами легкой степени. Ему оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава. ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП.
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происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ
В Крыму грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

В Крыму в ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом пострадал человек

© Фото : МВД по Республике КрымМесто ДТП в Джанкойском районе. 28 марта 2023
Место ДТП в Джанкойском районе. 28 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : МВД по Республике Крым
Место ДТП в Джанкойском районе. 28 марта 2023
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Один человек пострадал в результате ДТП с участием грузового автомобиля "Газель" и рейсового автобуса в Джанкойском районе Крыма, сообщили в республиканском минздраве.
Сообщение о ДТП в Джанкойском районе, вблизи села Победное с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля "Газель" поступило в 14.48. На месте работали спасатели МЧС и бригада скорой медицинской помощи, сообщило МЧС Крыма.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автобусом, в котором находились водитель и один пассажир", - сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
По данным крымского Минздрава, легкие травмы получил один человек, ему оказана помощь.
"В Джанкойскую центральную районную больницу доставлен один пострадавший с травмами легкой степени. Ему оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП.
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