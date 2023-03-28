https://ria.ru/20230328/dtp-1861336896.html

В Крыму грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

В Крыму грузовик столкнулся с рейсовым автобусом - РИА Новости, 28.03.2023

В Крыму грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

Один человек пострадал в результате ДТП с участием грузового автомобиля "Газель" и рейсового автобуса в Джанкойском районе Крыма, сообщили в республиканском... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:24

2023-03-28T18:24

2023-03-28T18:30

происшествия

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гибдд мвд рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Один человек пострадал в результате ДТП с участием грузового автомобиля "Газель" и рейсового автобуса в Джанкойском районе Крыма, сообщили в республиканском минздраве. Сообщение о ДТП в Джанкойском районе, вблизи села Победное с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля "Газель" поступило в 14.48. На месте работали спасатели МЧС и бригада скорой медицинской помощи, сообщило МЧС Крыма. "По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автобусом, в котором находились водитель и один пассажир", - сообщили в пресс-службе МВД Крыма. По данным крымского Минздрава, легкие травмы получил один человек, ему оказана помощь. "В Джанкойскую центральную районную больницу доставлен один пострадавший с травмами легкой степени. Ему оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава. ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф