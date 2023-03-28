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В Оренбургской области автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет - РИА Новости, 28.03.2023
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08:57 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/dtp-1861120687.html
В Оренбургской области автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет
В Оренбургской области автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет - РИА Новости, 28.03.2023
В Оренбургской области автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет
Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля в Оренбургской области, пострадавшие госпитализированы, сообщили в Telegram-канале управления МВД по... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:57
2023-03-28T08:57
происшествия
оренбургская область
самара
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УФА, 28 мар – РИА Новости. Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля в Оренбургской области, пострадавшие госпитализированы, сообщили в Telegram-канале управления МВД по региону. По данным ведомства, авария произошла в Первомайском районе на автодороге Самара – Большая Черниговка – граница Республики Казахстан.
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происшествия, оренбургская область, самара
Происшествия, Оренбургская область, Самара
В Оренбургской области автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет

Шесть человек получили травмы после опрокидывания машины на трассе в Оренбургской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 28 мар – РИА Новости. Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля в Оренбургской области, пострадавшие госпитализированы, сообщили в Telegram-канале управления МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в Первомайском районе на автодороге Самара – Большая Черниговка – граница Республики Казахстан.
«
"Предварительно установлено, что 32-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Ларгус", не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель и 40, 28, 32, 22, 20-летний мужчины-пассажиры автомобиля госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении полиции.
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ПроисшествияОренбургская областьСамара
 
 
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