https://ria.ru/20230328/dtp-1861120687.html
В Оренбургской области автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет
В Оренбургской области автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет - РИА Новости, 28.03.2023
В Оренбургской области автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет
Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля в Оренбургской области, пострадавшие госпитализированы, сообщили в Telegram-канале управления МВД по... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:57
2023-03-28T08:57
2023-03-28T08:57
происшествия
оренбургская область
самара
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УФА, 28 мар – РИА Новости. Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля в Оренбургской области, пострадавшие госпитализированы, сообщили в Telegram-канале управления МВД по региону. По данным ведомства, авария произошла в Первомайском районе на автодороге Самара – Большая Черниговка – граница Республики Казахстан.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, самара
Происшествия, Оренбургская область, Самара
В Оренбургской области автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет
Шесть человек получили травмы после опрокидывания машины на трассе в Оренбургской области