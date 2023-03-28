https://ria.ru/20230328/dtp-1861120687.html

В Оренбургской области автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет

В Оренбургской области автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет - РИА Новости, 28.03.2023

В Оренбургской области автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет

Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля в Оренбургской области, пострадавшие госпитализированы, сообщили в Telegram-канале управления МВД по... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T08:57

2023-03-28T08:57

2023-03-28T08:57

происшествия

оренбургская область

самара

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УФА, 28 мар – РИА Новости. Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля в Оренбургской области, пострадавшие госпитализированы, сообщили в Telegram-канале управления МВД по региону. По данным ведомства, авария произошла в Первомайском районе на автодороге Самара – Большая Черниговка – граница Республики Казахстан.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

оренбургская область

самара

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область, самара