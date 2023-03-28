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Мужчина, подорвавшийся в Донецке на противотанковой мине, умер в больнице - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/donetsk-1861219749.html
Мужчина, подорвавшийся в Донецке на противотанковой мине, умер в больнице
Мужчина, подорвавшийся в Донецке на противотанковой мине, умер в больнице - РИА Новости, 28.03.2023
Мужчина, подорвавшийся в Донецке на противотанковой мине, умер в больнице
Мужчина, пострадавший в Куйбышевском районе Донецка при срабатывании мины, скончался в больнице, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:17
2023-03-28T13:17
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
германия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Мужчина, пострадавший в Куйбышевском районе Донецка при срабатывании мины, скончался в больнице, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в ночь на вторник украинские войска обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии. Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета все же раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины на территорию жилого поселка.
https://ria.ru/20230322/miny-1859797080.html
донецк
донецкая народная республика
германия
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Германия, Вооруженные силы Украины
Мужчина, подорвавшийся в Донецке на противотанковой мине, умер в больнице

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о смерти мужчины, подорвавшегося на противотанковой мине АТ2

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramПротивотанковая мина AT2 немецкого производства после обстрела Донецка
Противотанковая мина AT2 немецкого производства после обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Противотанковая мина AT2 немецкого производства после обстрела Донецка
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Мужчина, пострадавший в Куйбышевском районе Донецка при срабатывании мины, скончался в больнице, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«
"К сожалению, мужчина 1946 года рождения, подорвавшийся сегодня в Куйбышевском районе на противотанковой мине АТ2, скончался в лечебном учреждении", - написал он.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в ночь на вторник украинские войска обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии. Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета все же раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины на территорию жилого поселка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ГерманияВооруженные силы Украины
 
 
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