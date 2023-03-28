https://ria.ru/20230328/donetsk-1861219749.html
Мужчина, подорвавшийся в Донецке на противотанковой мине, умер в больнице
Мужчина, подорвавшийся в Донецке на противотанковой мине, умер в больнице - РИА Новости, 28.03.2023
Мужчина, подорвавшийся в Донецке на противотанковой мине, умер в больнице
Мужчина, пострадавший в Куйбышевском районе Донецка при срабатывании мины, скончался в больнице, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:17
2023-03-28T13:17
2023-03-28T13:17
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
германия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Мужчина, пострадавший в Куйбышевском районе Донецка при срабатывании мины, скончался в больнице, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в ночь на вторник украинские войска обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии. Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета все же раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины на территорию жилого поселка.
https://ria.ru/20230322/miny-1859797080.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Германия, Вооруженные силы Украины
Мужчина, подорвавшийся в Донецке на противотанковой мине, умер в больнице
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о смерти мужчины, подорвавшегося на противотанковой мине АТ2