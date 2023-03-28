https://ria.ru/20230328/donetsk-1861219749.html

Мужчина, подорвавшийся в Донецке на противотанковой мине, умер в больнице

Мужчина, подорвавшийся в Донецке на противотанковой мине, умер в больнице - РИА Новости, 28.03.2023

Мужчина, подорвавшийся в Донецке на противотанковой мине, умер в больнице

Мужчина, пострадавший в Куйбышевском районе Донецка при срабатывании мины, скончался в больнице, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:17

2023-03-28T13:17

2023-03-28T13:17

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

германия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Мужчина, пострадавший в Куйбышевском районе Донецка при срабатывании мины, скончался в больнице, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в ночь на вторник украинские войска обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии. Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета все же раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины на территорию жилого поселка.

https://ria.ru/20230322/miny-1859797080.html

донецк

донецкая народная республика

германия

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), германия, вооруженные силы украины