Пушилин рассказал о попытке Киева провести разведку боем под Угледаром
Пушилин: Киев потерпел неудачу при разведке боем на Угледарском направлении
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Угледаре. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник предприняли попытку разведки боем на Угледарском направлении, но потерпели неудачу, потеряв 30 бойцов и несколько единиц техники, заявил во вторник в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин.
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"Непростая там ситуация. Сейчас оппозиционное противостояния идет. Попытки противника "прощупать" (оборону), пойти в разведку боем на наши подразделение накануне не увенчались успехом, противник потерял порядка 30 боевиков, несколько единиц техники. Я считаю, что ситуация абсолютно под контролем", - сказал Пушилин.
Что касается Марьинки, рассказал он, в городе продолжаются ожесточенные бои, российские силы продвигаются. При этом ситуация затрудняется тем, что Киев имеет возможность перебрасывать новые резервы в город, "не считаясь с потерями".
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