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Пушилин рассказал о попытке Киева провести разведку боем под Угледаром - РИА Новости, 28.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:01 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/donbass-1861158398.html
Пушилин рассказал о попытке Киева провести разведку боем под Угледаром
Пушилин рассказал о попытке Киева провести разведку боем под Угледаром - РИА Новости, 28.03.2023
Пушилин рассказал о попытке Киева провести разведку боем под Угледаром
врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:01
2023-03-28T11:01
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
угледар
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник предприняли попытку разведки боем на Угледарском направлении, но потерпели неудачу, потеряв 30 бойцов и несколько единиц техники, заявил во вторник в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин. Что касается Марьинки, рассказал он, в городе продолжаются ожесточенные бои, российские силы продвигаются. При этом ситуация затрудняется тем, что Киев имеет возможность перебрасывать новые резервы в город, "не считаясь с потерями".
киев
донецкая народная республика
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безопасность, денис пушилин, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, угледар
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Угледар
Пушилин рассказал о попытке Киева провести разведку боем под Угледаром

Пушилин: Киев потерпел неудачу при разведке боем на Угледарском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Угледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник предприняли попытку разведки боем на Угледарском направлении, но потерпели неудачу, потеряв 30 бойцов и несколько единиц техники, заявил во вторник в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин.
«

"Непростая там ситуация. Сейчас оппозиционное противостояния идет. Попытки противника "прощупать" (оборону), пойти в разведку боем на наши подразделение накануне не увенчались успехом, противник потерял порядка 30 боевиков, несколько единиц техники. Я считаю, что ситуация абсолютно под контролем", - сказал Пушилин.

Что касается Марьинки, рассказал он, в городе продолжаются ожесточенные бои, российские силы продвигаются. При этом ситуация затрудняется тем, что Киев имеет возможность перебрасывать новые резервы в город, "не считаясь с потерями".
Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонМарьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинКиевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУгледар
 
 
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