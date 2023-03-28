https://ria.ru/20230328/donbass-1861158398.html

Пушилин рассказал о попытке Киева провести разведку боем под Угледаром

Пушилин рассказал о попытке Киева провести разведку боем под Угледаром - РИА Новости, 28.03.2023

Пушилин рассказал о попытке Киева провести разведку боем под Угледаром

врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:01

2023-03-28T11:01

2023-03-28T11:01

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

киев

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

угледар

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник предприняли попытку разведки боем на Угледарском направлении, но потерпели неудачу, потеряв 30 бойцов и несколько единиц техники, заявил во вторник в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин. Что касается Марьинки, рассказал он, в городе продолжаются ожесточенные бои, российские силы продвигаются. При этом ситуация затрудняется тем, что Киев имеет возможность перебрасывать новые резервы в город, "не считаясь с потерями".

киев

донецкая народная республика

угледар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, денис пушилин, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, угледар