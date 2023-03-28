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Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.03.2023
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:32
2023-03-28T09:32
2023-03-28T09:34
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
горловка
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На Донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО "Himars" и артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Горловском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На Ясиноватском - один обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На Волновахском - один обстрел из РСЗО. На Докучаевском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 75 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Горловка, Верхнеторецкое, Донецк, Новотроицкое, Докучаевск. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей. В представительстве уточнили, что в предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 15 обстрелов.
донецкая народная республика
украина
горловка
донбасс
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"Вылетели окна вместе с рамами": жительница об обстреле жилого дома в Донецке
"Вылетели окна вместе с рамами": жительница об обстреле жилого дома в Донецке
2023-03-28T09:32
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PT1M24S
РИА Новости
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происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили 75 снарядов по республике