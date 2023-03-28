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Китай призвал США прекратить вмешательства под предлогом демократии - РИА Новости, 28.03.2023
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13:10 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/demokratiya-1861216234.html
Китай призвал США прекратить вмешательства под предлогом демократии
Китай призвал США прекратить вмешательства под предлогом демократии - РИА Новости, 28.03.2023
Китай призвал США прекратить вмешательства под предлогом демократии
Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран под предлогом так называемой демократии, заявила на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:10
2023-03-28T13:10
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ПЕКИН, 28 мар - РИА Новости. Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран под предлогом так называемой демократии, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у Москвы вызывает сожаление участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в "саммите за демократию", "недостойном спектакле", организованном США. По ее словам, мероприятие, аналогичное проведенному в декабре 2021 года, - это вторая попытка администрации США созвать конференцию для формирования коалиции так называемых "демократических государств" при ведущей роли самого Вашингтона. "Китай уже многократно заявлял о своей позиции касательно так называемого "саммита за демократию". США игнорируют собственные многочисленные недостатки и вновь проводят так называемый "саммит за демократию" под знаменем якобы демократии, открыто проводя идеологические линии, провоцируя раскол в мире, оскверняя и попирая дух демократии", - заявила Мао Нин. Она отметила, что "сегодняшнему миру нужно не создавать разногласия во имя демократии и продвигать политику односторонних действий, а укреплять солидарность и сотрудничество на основе целей и принципов Устава ООН, отстаивая настоящую многосторонность". Она указала, что "сегодняшнему миру нужен не так называемый "саммит за демократию", создающий конфронтацию, а сплоченность и сотрудничество, способные действительно решить проблемы, стоящие перед международным сообществом". "Призываем США перестать указывать на другие страны и прекратить вмешательство во внутренние дела других государств под знаменем так называемой демократии", - добавила Мао Нин. Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.
https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html
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в мире, сша, китай, оон, мид кнр
В мире, США, Китай, ООН, МИД КНР
Китай призвал США прекратить вмешательства под предлогом демократии

МИД Китая: США должны прекратить вмешиваться в дела других стран под предлогом демократии

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 мар - РИА Новости. Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран под предлогом так называемой демократии, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у Москвы вызывает сожаление участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в "саммите за демократию", "недостойном спектакле", организованном США. По ее словам, мероприятие, аналогичное проведенному в декабре 2021 года, - это вторая попытка администрации США созвать конференцию для формирования коалиции так называемых "демократических государств" при ведущей роли самого Вашингтона.
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"Китай уже многократно заявлял о своей позиции касательно так называемого "саммита за демократию". США игнорируют собственные многочисленные недостатки и вновь проводят так называемый "саммит за демократию" под знаменем якобы демократии, открыто проводя идеологические линии, провоцируя раскол в мире, оскверняя и попирая дух демократии", - заявила Мао Нин.
Она отметила, что "сегодняшнему миру нужно не создавать разногласия во имя демократии и продвигать политику односторонних действий, а укреплять солидарность и сотрудничество на основе целей и принципов Устава ООН, отстаивая настоящую многосторонность".
«
"Сегодняшнему миру нужно не вмешательство во внутренние дела других стран под предлогом демократии, а претворение в жизнь настоящей демократии, отказ от ложной демократии и продвижение демократизации международных отношений", - подчеркнула дипломат.
Она указала, что "сегодняшнему миру нужен не так называемый "саммит за демократию", создающий конфронтацию, а сплоченность и сотрудничество, способные действительно решить проблемы, стоящие перед международным сообществом".
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"Призываем США перестать указывать на другие страны и прекратить вмешательство во внутренние дела других государств под знаменем так называемой демократии", - добавила Мао Нин.
Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.
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