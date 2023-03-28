https://ria.ru/20230328/delo-1861372958.html
После обнаружения части тела женщины в пакете в Москва-реке возбудили дело
После обнаружения части тела женщины в пакете в Москва-реке возбудили дело - РИА Новости, 28.03.2023
После обнаружения части тела женщины в пакете в Москва-реке возбудили дело
Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в Москве-реке нашли женское бедро в пакете, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:33
2023-03-28T20:33
2023-03-28T20:33
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в Москве-реке нашли женское бедро в пакете, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее ведомство сообщило, что в Москве-реке на юге столицы нашли пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказали в главке. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. "Сотрудникам органа дознания дано поручение на проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление очевидцев и иных обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230121/telo-1846492351.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После обнаружения части тела женщины в пакете в Москва-реке возбудили дело
После обнаружения женского бедра в пакете в Москва-реке возбудили дело
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в Москве-реке нашли женское бедро в пакете, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Ранее ведомство сообщило, что в Москве-реке на юге столицы нашли пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказали в главке.
Следователи уже осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Сотрудникам органа дознания дано поручение на проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление очевидцев и иных обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.
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