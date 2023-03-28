https://ria.ru/20230328/bolton-1861147659.html

"Не блеф". Болтон дал оценку решению Путина по ядерному оружию

"Не блеф". Болтон дал оценку решению Путина по ядерному оружию - РИА Новости, 28.03.2023

"Не блеф". Болтон дал оценку решению Путина по ядерному оружию

Экс-советник президента США Джон Болтон не считает заявление президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия блефом,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:32

2023-03-28T10:32

2023-03-28T21:43

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Экс-советник президента США Джон Болтон не считает заявление президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия блефом, пишет издание The Hill. "Возможно, здесь он не блефует в том смысле, что он может на самом деле перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой", — сказал Болтон. При этом он утверждает, что раньше Путин блефовал, когда говорил о ядерном оружии. В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.

https://ria.ru/20230328/tramp-1861130042.html

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россия, сша, владимир путин, джон болтон, в мире