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"Не блеф". Болтон дал оценку решению Путина по ядерному оружию - РИА Новости, 28.03.2023
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10:32 28.03.2023 (обновлено: 21:43 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/bolton-1861147659.html
"Не блеф". Болтон дал оценку решению Путина по ядерному оружию
"Не блеф". Болтон дал оценку решению Путина по ядерному оружию - РИА Новости, 28.03.2023
"Не блеф". Болтон дал оценку решению Путина по ядерному оружию
Экс-советник президента США Джон Болтон не считает заявление президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия блефом,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:32
2023-03-28T21:43
россия
сша
владимир путин
джон болтон
в мире
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Экс-советник президента США Джон Болтон не считает заявление президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия блефом, пишет издание The Hill. "Возможно, здесь он не блефует в том смысле, что он может на самом деле перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой", — сказал Болтон. При этом он утверждает, что раньше Путин блефовал, когда говорил о ядерном оружии. В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
https://ria.ru/20230328/tramp-1861130042.html
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860942813.html
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россия, сша, владимир путин, джон болтон, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Джон Болтон, В мире
"Не блеф". Болтон дал оценку решению Путина по ядерному оружию

Экс-советник Трампа Болтон: Путин не блефует с размещением ядерного оружия в Белоруссии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжон Болтон
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Джон Болтон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Экс-советник президента США Джон Болтон не считает заявление президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия блефом, пишет издание The Hill.

"Возможно, здесь он не блефует в том смысле, что он может на самом деле перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой", — сказал Болтон.
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При этом он утверждает, что раньше Путин блефовал, когда говорил о ядерном оружии.

В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
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