"Не блеф". Болтон дал оценку решению Путина по ядерному оружию
Экс-советник Трампа Болтон: Путин не блефует с размещением ядерного оружия в Белоруссии
Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Экс-советник президента США Джон Болтон не считает заявление президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия блефом, пишет издание The Hill.
"Возможно, здесь он не блефует в том смысле, что он может на самом деле перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой", — сказал Болтон.
"Возможно, здесь он не блефует в том смысле, что он может на самом деле перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой", — сказал Болтон.
При этом он утверждает, что раньше Путин блефовал, когда говорил о ядерном оружии.
В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.