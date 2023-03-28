https://ria.ru/20230328/bolnichnyy-1861198262.html
Турку грозит 15 лет тюрьмы за поддельный больничный
Турку грозит 15 лет тюрьмы за поддельный больничный - РИА Новости, 28.03.2023
Турку грозит 15 лет тюрьмы за поддельный больничный
Гражданину Турции грозит до 15 лет тюремного заключения за подделку больничного, сообщает агентство DHA. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:31
2023-03-28T12:31
2023-03-28T12:31
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турция
конья (провинция)
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СТАМБУЛ, 28 мар – РИА Новости. Гражданину Турции грозит до 15 лет тюремного заключения за подделку больничного, сообщает агентство DHA. Сотрудник частного медцентра в провинции Конья Саит У. в июле отсутствовал на работе четыре дня под предлогом болезни, в качестве подтверждения он отправил владельцу центра Мехмету Эвриму больничный. Эврим пожелал посетить сотрудника в больнице, но тот отказался. В ходе проведенных Эвримом проверок выяснилось, что в больнице Саит не появлялся, а также он умудрился поделиться в соцсети фотографией с пляжа в Мерсине. Саит объяснил ситуацию тем, что подозревал у себя симптомы коронавируса и не стал идти в больницу, а попросил знакомую медсестру подготовить больничный. Та отправила фотографию больничного по телефону. Владелец центра подал в суд на сотрудника, первое судебное заседание намечено на июль. Сотруднику грозит до 15 лет тюрьмы за мошенничество и подделку документов, а врачу и медсестре до 11 лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями и подделку документов.
https://ria.ru/20221220/bolnichnyy-1839879918.html
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в мире, турку, турция, конья (провинция)
В мире, Турку, Турция, Конья (провинция)
Турку грозит 15 лет тюрьмы за поддельный больничный
В Турции мужчине и сотрудникам больницы грозит до 15 лет тюрьмы за поддельный больничный