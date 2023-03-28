https://ria.ru/20230328/bolnichnyy-1861198262.html

Турку грозит 15 лет тюрьмы за поддельный больничный

Турку грозит 15 лет тюрьмы за поддельный больничный - РИА Новости, 28.03.2023

Турку грозит 15 лет тюрьмы за поддельный больничный

Гражданину Турции грозит до 15 лет тюремного заключения за подделку больничного, сообщает агентство DHA. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:31

2023-03-28T12:31

2023-03-28T12:31

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СТАМБУЛ, 28 мар – РИА Новости. Гражданину Турции грозит до 15 лет тюремного заключения за подделку больничного, сообщает агентство DHA. Сотрудник частного медцентра в провинции Конья Саит У. в июле отсутствовал на работе четыре дня под предлогом болезни, в качестве подтверждения он отправил владельцу центра Мехмету Эвриму больничный. Эврим пожелал посетить сотрудника в больнице, но тот отказался. В ходе проведенных Эвримом проверок выяснилось, что в больнице Саит не появлялся, а также он умудрился поделиться в соцсети фотографией с пляжа в Мерсине. Саит объяснил ситуацию тем, что подозревал у себя симптомы коронавируса и не стал идти в больницу, а попросил знакомую медсестру подготовить больничный. Та отправила фотографию больничного по телефону. Владелец центра подал в суд на сотрудника, первое судебное заседание намечено на июль. Сотруднику грозит до 15 лет тюрьмы за мошенничество и подделку документов, а врачу и медсестре до 11 лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями и подделку документов.

https://ria.ru/20221220/bolnichnyy-1839879918.html

https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html

турку

турция

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в мире, турку, турция, конья (провинция)