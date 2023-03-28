Рейтинг@Mail.ru
Химкинский лесопарк завершат благоустраивать в 2024 году - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:52 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/blagoustroystvo-1861206478.html
Химкинский лесопарк завершат благоустраивать в 2024 году
Химкинский лесопарк завершат благоустраивать в 2024 году - РИА Новости, 28.03.2023
Химкинский лесопарк завершат благоустраивать в 2024 году
Работы по благоустройству Химкинского лесопарка завершатся в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:52
2023-03-28T12:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861205766_0:1482:2047:2633_1920x0_80_0_0_27cb8de151c3e5a612044377d1b9b8d8.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Работы по благоустройству Химкинского лесопарка завершатся в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.Работы ведутся в рамках губернаторской программы "Парки в лесу". В ходе благоустройства с восточной стороны обустроят главную входную группу с пунктом охраны и санузлами, создадут детскую площадку в экостиле среди лесного массива с местами отдыха и разнообразными игровыми элементами."Химкинский лес имеет уникальную экосистему. На территории лесопарка имеются небольшие участки болот, его флора обширна и богата, поэтому территория требует особого, бережного подхода при благоустройстве. Работы завершат в 2024 году", - цитирует пресс-служба министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
https://ria.ru/20230307/blagoustroystvo-1856429414.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861205766_0:1361:2047:2896_1920x0_80_0_0_e367148bd7afac10132e6dfbe850dc73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин

Химкинский лесопарк завершат благоустраивать в 2024 году

© Фото : министерство благоустройства Московской областиХимкинский лесопарк завершат благоустраивать в 2024 году
Химкинский лесопарк завершат благоустраивать в 2024 году - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : министерство благоустройства Московской области
Химкинский лесопарк завершат благоустраивать в 2024 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Работы по благоустройству Химкинского лесопарка завершатся в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Работы ведутся в рамках губернаторской программы "Парки в лесу". В ходе благоустройства с восточной стороны обустроят главную входную группу с пунктом охраны и санузлами, создадут детскую площадку в экостиле среди лесного массива с местами отдыха и разнообразными игровыми элементами.
"Химкинский лес имеет уникальную экосистему. На территории лесопарка имеются небольшие участки болот, его флора обширна и богата, поэтому территория требует особого, бережного подхода при благоустройстве. Работы завершат в 2024 году", - цитирует пресс-служба министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Воробьев: работы по благоустройству 5 парков Подмосковья завершатся к осени
7 марта, 15:53
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала