https://ria.ru/20230328/blagoustroystvo-1861206478.html

Химкинский лесопарк завершат благоустраивать в 2024 году

Химкинский лесопарк завершат благоустраивать в 2024 году - РИА Новости, 28.03.2023

Химкинский лесопарк завершат благоустраивать в 2024 году

Работы по благоустройству Химкинского лесопарка завершатся в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:52

2023-03-28T12:52

2023-03-28T12:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Работы по благоустройству Химкинского лесопарка завершатся в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.Работы ведутся в рамках губернаторской программы "Парки в лесу". В ходе благоустройства с восточной стороны обустроят главную входную группу с пунктом охраны и санузлами, создадут детскую площадку в экостиле среди лесного массива с местами отдыха и разнообразными игровыми элементами."Химкинский лес имеет уникальную экосистему. На территории лесопарка имеются небольшие участки болот, его флора обширна и богата, поэтому территория требует особого, бережного подхода при благоустройстве. Работы завершат в 2024 году", - цитирует пресс-служба министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

https://ria.ru/20230307/blagoustroystvo-1856429414.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), михаил хайкин