https://ria.ru/20230328/blagoustroystvo-1861206478.html
Химкинский лесопарк завершат благоустраивать в 2024 году
Химкинский лесопарк завершат благоустраивать в 2024 году - РИА Новости, 28.03.2023
Химкинский лесопарк завершат благоустраивать в 2024 году
Работы по благоустройству Химкинского лесопарка завершатся в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:52
2023-03-28T12:52
2023-03-28T12:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Работы по благоустройству Химкинского лесопарка завершатся в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.Работы ведутся в рамках губернаторской программы "Парки в лесу". В ходе благоустройства с восточной стороны обустроят главную входную группу с пунктом охраны и санузлами, создадут детскую площадку в экостиле среди лесного массива с местами отдыха и разнообразными игровыми элементами."Химкинский лес имеет уникальную экосистему. На территории лесопарка имеются небольшие участки болот, его флора обширна и богата, поэтому территория требует особого, бережного подхода при благоустройстве. Работы завершат в 2024 году", - цитирует пресс-служба министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
https://ria.ru/20230307/blagoustroystvo-1856429414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин