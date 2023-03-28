https://ria.ru/20230328/biryukov-1861350283.html

Бирюков: Москва держит ситуацию с паводком под контролем

Бирюков: Москва держит ситуацию с паводком под контролем - РИА Новости, 28.03.2023

Бирюков: Москва держит ситуацию с паводком под контролем

Москва полностью контролирует прохождение паводка на своей территории благодаря комплексной работе городских коммунальных служб и специалистов... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:59

2023-03-28T18:59

2023-03-28T18:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Недвижимость. Москва полностью контролирует прохождение паводка на своей территории благодаря комплексной работе городских коммунальных служб и специалистов пожарно-спасательного гарнизона, заявил журналистам во вторник во время противопаводковых учений заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков. Он отметил, что в городе усилен контроль за местами потенциальных подтоплений, сформированы подразделения оперативного реагирования для ликвидации последствий половодья и учащен отбор проб воды. "Этот зимний период был достаточно сложным по погодным условиям, сейчас мы видим активное таяние снега, и, конечно, в городе есть места, где могут быть сильные подтопления. Все они находятся под контролем. Наши водохранилища имеют резервные мощности, в случае необходимости мы сбросим избыток воды. Ситуация с паводком полностью контролируется. Каждые два часа в городе отбирают пробы на качество воды, в период паводка отбирается в 12 раз больше проб, чем в обычное время", - подчеркнул Бирюков. Заммэра добавил, что для оперативной ликвидации последствий возможных подтоплений, а также лесных и ландшафтных пожаров в Москве сформирована сводная мобильная группировка, в которую вошли специалисты пожарно-спасательного гарнизона столицы и представители аварийных подразделений служб столичного комплекса городского хозяйства. В противопаводковых учениях на территории новой Москвы, в частности, приняли участие специалисты "Мосводоканала", "Мосводостока", " Гормоста", "Автомобильных дорог", ОЭК, "Москоллектора", компании "Россети Московский регион" и других учреждений. Участники учений отработали действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком: спасению и эвакуации населения и домашних животных, восстановлению инженерных коммуникаций и подачи электроэнергии и газа, организации переправ, возобновлению транспортного сообщения, а также расчистки речного русла от мусора и удалению масляных пятен с поверхности воды. В общей сложности в учениях задействовали свыше 500 специалистов и 170 единиц техники, включая шесть вертолетов экстренной авиации, беспилотники, аэролодки и суда на воздушной подушке.

https://ria.ru/20230328/moskva-1861348896.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, мосводоканал, мосводосток, гормост