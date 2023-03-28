https://ria.ru/20230328/biryukov-1861145105.html

Бирюков: более 1,1 тысяч московских памятников промоют после зимы

Бирюков: более 1,1 тысяч московских памятников промоют после зимы - РИА Новости, 28.03.2023

Бирюков: более 1,1 тысяч московских памятников промоют после зимы

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1,1 тысячи столичных памятников, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:24

2023-03-28T10:24

2023-03-28T10:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1,1 тысячи столичных памятников, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля, запланированы работы по очистке памятников, которых в столице насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что вначале рабочие проверяют, не появились ли на сооружении в осенне-зимний период повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершение монумент насухо вытирают. "Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Особое внимание уделяют очистке скульптурных композиций, где много мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.

https://ria.ru/20230327/ucheniya-1861051075.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков