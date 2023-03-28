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Бирюков: более 1,1 тысяч московских памятников промоют после зимы
Бирюков: более 1,1 тысяч московских памятников промоют после зимы - РИА Новости, 28.03.2023
Бирюков: более 1,1 тысяч московских памятников промоют после зимы
Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1,1 тысячи столичных памятников, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:24
2023-03-28T10:24
2023-03-28T10:24
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1,1 тысячи столичных памятников, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля, запланированы работы по очистке памятников, которых в столице насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что вначале рабочие проверяют, не появились ли на сооружении в осенне-зимний период повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершение монумент насухо вытирают. "Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Особое внимание уделяют очистке скульптурных композиций, где много мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1,1 тысячи столичных памятников, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля, запланированы работы по очистке памятников, которых в столице насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии", - отметил Бирюков
.
Петр Бирюков: масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта
Заммэра пояснил, что вначале рабочие проверяют, не появились ли на сооружении в осенне-зимний период повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершение монумент насухо вытирают.
"Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Особое внимание уделяют очистке скульптурных композиций, где много мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.