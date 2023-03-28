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СМИ сообщили о госпитализации Берлускони - РИА Новости, 28.03.2023
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18:33 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/berluskoni-1861340152.html
СМИ сообщили о госпитализации Берлускони
СМИ сообщили о госпитализации Берлускони - РИА Новости, 28.03.2023
СМИ сообщили о госпитализации Берлускони
Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован для прохождения обследования и может быть выписан уже в среду утром, сообщила во вторник газета... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:33
2023-03-28T18:33
в мире
милан
италия
сильвио берлускони
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РИМ, 28 мар - РИА Новости. Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован для прохождения обследования и может быть выписан уже в среду утром, сообщила во вторник газета Corriere della Sera. По ее информации, 86-летний политик обратился в больницу San Raffaele в Милане накануне. До медучреждения он добрался самостоятельно после того, как ощутил недомогание. Предполагается, что Берлускони "может быть выписан уже в течение утра среды", отмечает издание. В прошлый раз Берлускони попал в больницу San Raffaele в январе 2022 года. После проверки бывший премьер остался в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей на несколько дней.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847343574.html
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в мире, милан, италия, сильвио берлускони
В мире, Милан, Италия, Сильвио Берлускони
СМИ сообщили о госпитализации Берлускони

Corriere della Sera: экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали для обследования

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 28 мар - РИА Новости. Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован для прохождения обследования и может быть выписан уже в среду утром, сообщила во вторник газета Corriere della Sera.
По ее информации, 86-летний политик обратился в больницу San Raffaele в Милане накануне. До медучреждения он добрался самостоятельно после того, как ощутил недомогание. Предполагается, что Берлускони "может быть выписан уже в течение утра среды", отмечает издание.
В прошлый раз Берлускони попал в больницу San Raffaele в январе 2022 года. После проверки бывший премьер остался в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей на несколько дней.
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В миреМиланИталияСильвио Берлускони
 
 
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