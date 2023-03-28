https://ria.ru/20230328/berluskoni-1861340152.html

СМИ сообщили о госпитализации Берлускони

СМИ сообщили о госпитализации Берлускони - РИА Новости, 28.03.2023

СМИ сообщили о госпитализации Берлускони

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован для прохождения обследования и может быть выписан уже в среду утром, сообщила во вторник газета... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:33

2023-03-28T18:33

2023-03-28T18:33

в мире

милан

италия

сильвио берлускони

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РИМ, 28 мар - РИА Новости. Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован для прохождения обследования и может быть выписан уже в среду утром, сообщила во вторник газета Corriere della Sera. По ее информации, 86-летний политик обратился в больницу San Raffaele в Милане накануне. До медучреждения он добрался самостоятельно после того, как ощутил недомогание. Предполагается, что Берлускони "может быть выписан уже в течение утра среды", отмечает издание. В прошлый раз Берлускони попал в больницу San Raffaele в январе 2022 года. После проверки бывший премьер остался в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей на несколько дней.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847343574.html

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в мире, милан, италия, сильвио берлускони