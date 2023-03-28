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На Байкале закрывают ледовую переправу на остров Ольхон

На Байкале закрывают ледовую переправу на остров Ольхон - РИА Новости, 28.03.2023

На Байкале закрывают ледовую переправу на остров Ольхон

Ледовую переправу по Байкалу на остров Ольхон закрывают с 29 марта, передвижение по ней становится опасным, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:49

2023-03-28T12:49

2023-03-28T12:49

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ИРКУТСК, 28 мар - РИА Новости. Ледовую переправу по Байкалу на остров Ольхон закрывают с 29 марта, передвижение по ней становится опасным, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Состояние льда на переправе к острову Ольхон признано неудовлетворительным: у берегов лед уже практически разрушился, структура в отдалении от земли стала рыхлой, ее прочность уже не зависит от толщины. "В связи с резким потеплением и повышением температуры воздуха, интенсивным таянием льда с 29 марта планируется закрытие ледовой переправы на остров Ольхон. Туристам, приехавшим на Ольхон на автотранспорте, необходимо покинуть остров до закрытия переправы", – говорится в сообщении. Отмечается, что администрацией муниципального образования будет организована работа судна на воздушной подушке, которое будет перевозить людей, продукты первой необходимости, медикаменты и другие грузы до открытия навигации.

https://ria.ru/20230315/spasenie-1858031599.html

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Лана Баева

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