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На Байкале закрывают ледовую переправу на остров Ольхон
На Байкале закрывают ледовую переправу на остров Ольхон - РИА Новости, 28.03.2023
На Байкале закрывают ледовую переправу на остров Ольхон
Ледовую переправу по Байкалу на остров Ольхон закрывают с 29 марта, передвижение по ней становится опасным, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:49
2023-03-28T12:49
2023-03-28T12:49
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ИРКУТСК, 28 мар - РИА Новости. Ледовую переправу по Байкалу на остров Ольхон закрывают с 29 марта, передвижение по ней становится опасным, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Состояние льда на переправе к острову Ольхон признано неудовлетворительным: у берегов лед уже практически разрушился, структура в отдалении от земли стала рыхлой, ее прочность уже не зависит от толщины. "В связи с резким потеплением и повышением температуры воздуха, интенсивным таянием льда с 29 марта планируется закрытие ледовой переправы на остров Ольхон. Туристам, приехавшим на Ольхон на автотранспорте, необходимо покинуть остров до закрытия переправы", – говорится в сообщении. Отмечается, что администрацией муниципального образования будет организована работа судна на воздушной подушке, которое будет перевозить людей, продукты первой необходимости, медикаменты и другие грузы до открытия навигации.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ольхон, Байкал, Иркутская область
На Байкале закрывают ледовую переправу на остров Ольхон
МЧС: ледовую переправу на байкальский Ольхон закрывают с 29 марта из-за таяния льда
ИРКУТСК, 28 мар - РИА Новости. Ледовую переправу по Байкалу на остров Ольхон закрывают с 29 марта, передвижение по ней становится опасным, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Состояние льда на переправе к острову Ольхон признано неудовлетворительным: у берегов лед уже практически разрушился, структура в отдалении от земли стала рыхлой, ее прочность уже не зависит от толщины.
"В связи с резким потеплением и повышением температуры воздуха, интенсивным таянием льда с 29 марта планируется закрытие ледовой переправы на остров Ольхон. Туристам, приехавшим на Ольхон на автотранспорте, необходимо покинуть остров до закрытия переправы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что администрацией муниципального образования будет организована работа судна на воздушной подушке, которое будет перевозить людей, продукты первой необходимости, медикаменты и другие грузы до открытия навигации.
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