https://ria.ru/20230328/baykal-1861146030.html
Легкомоторный самолет совершил незаконную посадку на Байкале
Легкомоторный самолет совершил незаконную посадку на Байкале - РИА Новости, 28.03.2023
Легкомоторный самолет совершил незаконную посадку на Байкале
Легкомоторный самолет, летевший из Новосибирска, приземлился на льду Байкала на особо охраняемой природной территории, нарушив законодательство, сообщило ФГБУ... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:27
2023-03-28T10:27
2023-03-28T10:27
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ИРКУТСК, 28 мар – РИА Новости. Легкомоторный самолет, летевший из Новосибирска, приземлился на льду Байкала на особо охраняемой природной территории, нарушив законодательство, сообщило ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". "Самолет на льду пролива Малое Море Прибайкальского национального парка обнаружили инспекторы ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". Нахождение транспортного средства на льду акватории пролива Малое Море, в границах особо охраняемой природной территории и вне действующей переправы является нарушением действующего законодательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что несогласованное приземление самолета в границах нацпарка произошло впервые. Выяснилось, что полет совершался из Новосибирска на остров Ольхон. Нарушители покинули границы особо охраняемой территории после оформления инспекторами "Заповедного Прибайкалья" административного протокола. В Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском государственном заповеднике есть участки, где появление любого воздушного судна и связанного с ним беспокойства для представителей фауны может нанести серьезный ущерб в том числе редким и краснокнижным видам.
https://ria.ru/20230328/spasenie-1861117512.html
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байкал, новосибирск, ольхон, россия, происшествия
Байкал, Новосибирск, Ольхон, Россия, Происшествия
Легкомоторный самолет совершил незаконную посадку на Байкале
Легкомоторный самолет приземлился на Байкале, нарушив природоохранное законодательство