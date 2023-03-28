Баден-Баден приостановил договор о побратимстве с Сочи
Договор о побратимстве Сочи с Баден-Баденом приостановлен по инициативе немецкой стороны
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПоселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае. Архивное фото
СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Договор о побратимстве Сочи с Баден-Баденом приостановлен по инициативе немецкой стороны, совместные проекты прекращены, сообщили журналистам в пресс-службе администрации российского города.
По данным мэрии, договор о побратимстве был заключён между Сочи и Баден-Баденом 14 февраля 2013 года.
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"По инициативе немецкой стороны связи приостановлены, двусторонние проекты в настоящий момент не осуществляются", - рассказали в мэрии.
По данным ряда СМИ, представительство немецкого города приняло такое решение из-за спецоперации на Украине. Сочинские власти эту информацию пока не подтвердили.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.