https://ria.ru/20230328/baden-baden-1861206822.html

Баден-Баден приостановил договор о побратимстве с Сочи

Баден-Баден приостановил договор о побратимстве с Сочи - РИА Новости, 28.03.2023

Баден-Баден приостановил договор о побратимстве с Сочи

Договор о побратимстве Сочи с Баден-Баденом приостановлен по инициативе немецкой стороны, совместные проекты прекращены, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:54

2023-03-28T12:54

2023-03-28T12:55

в мире

баден-баден

сочи

россия

германия

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590430917_0:0:3420:1923_1920x0_80_0_0_7136f48ba799c98aa31088565c8c5bf8.jpg

СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Договор о побратимстве Сочи с Баден-Баденом приостановлен по инициативе немецкой стороны, совместные проекты прекращены, сообщили журналистам в пресс-службе администрации российского города. По данным мэрии, договор о побратимстве был заключён между Сочи и Баден-Баденом 14 февраля 2013 года. По данным ряда СМИ, представительство немецкого города приняло такое решение из-за спецоперации на Украине. Сочинские власти эту информацию пока не подтвердили. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230326/germaniya-1860678038.html

баден-баден

сочи

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, баден-баден, сочи, россия, германия, новости - туризм