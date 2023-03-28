https://ria.ru/20230328/aviaperevozki-1861249279.html

"Деловые Линии" зафиксировали рост спроса на авиаперевозки на 22%

"Деловые Линии" зафиксировали рост спроса на авиаперевозки на 22% - РИА Новости, 28.03.2023

"Деловые Линии" зафиксировали рост спроса на авиаперевозки на 22%

В группе компаний "Деловые Линии" зафиксировали увеличение спроса на авиаперевозки на 22%. Там отметили, что в 2023 году стала наиболее востребована... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:30

2023-03-28T14:30

2023-03-28T14:34

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 мар – Пресс-служба ГК "Деловые Линии". В группе компаний "Деловые Линии" зафиксировали увеличение спроса на авиаперевозки на 22%. Там отметили, что в 2023 году стала наиболее востребована авиадоставка из городов Западной и Центральной частей России в Южно-Сахалинск, Якутск и Калининград.Также "Деловые Линии" продолжают развивать данный вид перевозок в страны ЕАЭС, в частности, Армению, Казахстан и Киргизию, и формируют специальные предложения для клиентов. Так, до конца апреля действует скидка 70% на доставку самолётом в регион Евразийского экономического союза.По статистике перевозчика, чаще всего по воздуху заказывают доставку нетяжёлых грузов – средний вес отправления около 27 килограммов. С начала 2023 года логистический оператор зафиксировал рост авиадоставки таких товаров, как рекламная продукция, стройматериалы и автозапчасти."Сейчас мы доставляем грузы самолётом по 28,5 тысячи направлений, и услуга включает в себя весь цикл логистических операций. Для клиентов это очень удобно, особенно когда есть возможность оперативно отследить груз онлайн – и мы продолжим развивать наш сервис и делать его еще доступнее", - отметили в пресс-службе "Деловых Линий".В группе компаний добавили, что страховка груза при авиадоставке покрывает 110% его стоимости. Кроме того, благодаря широкому перечню оказываемых услуг возможны различные варианты авиадоставки: непосредственно до двери, до аэропорта или же до терминала "Деловых Линий".ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тысяч машин ведущих мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 247 подразделений в 199 городах России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в сегменте перевозки сборных грузов (свыше 26% рынка, Infranews), занимает первое место по объему складских площадей в регионах РФ (Knight Frank, 2021). Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс РФ). Трехкратный победитель в номинации "Коммерческий грузовой транспорт" Национальной премии "Грузовики и дороги". Признан "Надежным перевозчиком России" в 2022 году согласно рейтингу Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса РФ. Официальный сайт: www.dellin.ru.РЕКЛАМАООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685erid: 4CQwVszH9pSXrLgMVev

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы