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Иностранцы собирают информацию о ситуации в Артемовске, заявили в ЛНР
Иностранцы собирают информацию о ситуации в Артемовске, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2023
Иностранцы собирают информацию о ситуации в Артемовске, заявили в ЛНР
Украинская пресса умолчала тот факт, что вместе с командующим сухопутными войсками Украины, Артемовск посетили иностранные граждане, собиравшие информацию об... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:04
2023-03-28T08:04
2023-03-28T08:17
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
луганская народная республика
андрей марочко
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украинская пресса умолчала тот факт, что вместе с командующим сухопутными войсками Украины, Артемовск посетили иностранные граждане, собиравшие информацию об обстановке на самых горячих участках Артемовского направления, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Собеседник агентства уточнил, что данный факт может свидетельствовать о том, что иностранцы работали отдельно на свое вышестоящее командование, и подготавливали объективный отчет для принятия решений. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
артемовск
украина
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Иностранцы собирают информацию о ситуации в Артемовске, заявили в ЛНР
Офицер ЛНР Марочко: иностранные наблюдатели собирают информацию о ситуации в Артемовске