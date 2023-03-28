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Иностранцы собирают информацию о ситуации в Артемовске, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 28.03.2023 (обновлено: 08:17 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861116310.html
Иностранцы собирают информацию о ситуации в Артемовске, заявили в ЛНР
Иностранцы собирают информацию о ситуации в Артемовске, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2023
Иностранцы собирают информацию о ситуации в Артемовске, заявили в ЛНР
Украинская пресса умолчала тот факт, что вместе с командующим сухопутными войсками Украины, Артемовск посетили иностранные граждане, собиравшие информацию об... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:04
2023-03-28T08:17
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
луганская народная республика
андрей марочко
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украинская пресса умолчала тот факт, что вместе с командующим сухопутными войсками Украины, Артемовск посетили иностранные граждане, собиравшие информацию об обстановке на самых горячих участках Артемовского направления, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Собеседник агентства уточнил, что данный факт может свидетельствовать о том, что иностранцы работали отдельно на свое вышестоящее командование, и подготавливали объективный отчет для принятия решений. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транс­портным узлом для сн­абжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
артемовск
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, артемовск, украина, луганская народная республика, андрей марочко, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Донбасс
Иностранцы собирают информацию о ситуации в Артемовске, заявили в ЛНР

Офицер ЛНР Марочко: иностранные наблюдатели собирают информацию о ситуации в Артемовске

© AP Photo / LibkosДым в Артемовске
Дым в Артемовске - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Артемовске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украинская пресса умолчала тот факт, что вместе с командующим сухопутными войсками Украины, Артемовск посетили иностранные граждане, собиравшие информацию об обстановке на самых горячих участках Артемовского направления, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"Украинская пресса умолчала факт присутствия с генералом иностранных "статистов", которые фиксировали обстановку, и, по сути, это являлось рекогносцировкой на местности", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Собеседник агентства уточнил, что данный факт может свидетельствовать о том, что иностранцы работали отдельно на свое вышестоящее командование, и подготавливали объективный отчет для принятия решений.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транс­портным узлом для сн­абжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 марта, 15:56
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОДонбасс
 
 
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