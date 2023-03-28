https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861116310.html

Иностранцы собирают информацию о ситуации в Артемовске, заявили в ЛНР

Иностранцы собирают информацию о ситуации в Артемовске, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2023

Иностранцы собирают информацию о ситуации в Артемовске, заявили в ЛНР

Украинская пресса умолчала тот факт, что вместе с командующим сухопутными войсками Украины, Артемовск посетили иностранные граждане, собиравшие информацию об... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T08:04

2023-03-28T08:04

2023-03-28T08:17

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

луганская народная республика

андрей марочко

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украинская пресса умолчала тот факт, что вместе с командующим сухопутными войсками Украины, Артемовск посетили иностранные граждане, собиравшие информацию об обстановке на самых горячих участках Артемовского направления, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Собеседник агентства уточнил, что данный факт может свидетельствовать о том, что иностранцы работали отдельно на свое вышестоящее командование, и подготавливали объективный отчет для принятия решений. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транс­портным узлом для сн­абжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

артемовск

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, артемовск, украина, луганская народная республика, андрей марочко, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, донбасс