https://ria.ru/20230328/alfa-bank-1861294602.html

Альфа-банк опроверг сообщения о долге в 87 миллионов рублей у клиента

Альфа-банк опроверг сообщения о долге в 87 миллионов рублей у клиента - РИА Новости, 28.03.2023

Альфа-банк опроверг сообщения о долге в 87 миллионов рублей у клиента

Альфа-банк опроверг информацию о том, что один из их клиентов должен банку 87 миллионов рублей, следует из сообщения РИА-Новости пресс-службы кредитной... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:22

2023-03-28T16:22

2023-03-28T16:22

экономика

альфа-банк

россия

происшествия

банки

долг

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Альфа-банк опроверг информацию о том, что один из их клиентов должен банку 87 миллионов рублей, следует из сообщения РИА-Новости пресс-службы кредитной организации. В банке подтвердили, что у них есть такой клиент, однако опровергли распространившуюся по соцсетям информацию, что это долг именно перед ними и он возник в результате некоего эксперимента с открытием счетов. "Банк исполняет решение суда. По факту у Юрия (клиент банка - ред.) долг перед приставами, банку он ничего не должен. Кроме того, сумма 87 миллионов - некорректная, он должен приставам ровно столько, сколько написано в постановлении суда. Арест накладывается на все счета, это особенность отображения реального долга", - сообщили агентству в Альфа-банке.

https://ria.ru/20230313/zakreditovannost-1857416728.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, альфа-банк, россия, происшествия, банки, долг