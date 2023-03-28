https://ria.ru/20230328/alfa-bank-1861294602.html
Альфа-банк опроверг сообщения о долге в 87 миллионов рублей у клиента
Альфа-банк опроверг сообщения о долге в 87 миллионов рублей у клиента - РИА Новости, 28.03.2023
Альфа-банк опроверг сообщения о долге в 87 миллионов рублей у клиента
Альфа-банк опроверг информацию о том, что один из их клиентов должен банку 87 миллионов рублей, следует из сообщения РИА-Новости пресс-службы кредитной... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:22
2023-03-28T16:22
2023-03-28T16:22
экономика
альфа-банк
россия
происшествия
банки
долг
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Альфа-банк опроверг информацию о том, что один из их клиентов должен банку 87 миллионов рублей, следует из сообщения РИА-Новости пресс-службы кредитной организации. В банке подтвердили, что у них есть такой клиент, однако опровергли распространившуюся по соцсетям информацию, что это долг именно перед ними и он возник в результате некоего эксперимента с открытием счетов. "Банк исполняет решение суда. По факту у Юрия (клиент банка - ред.) долг перед приставами, банку он ничего не должен. Кроме того, сумма 87 миллионов - некорректная, он должен приставам ровно столько, сколько написано в постановлении суда. Арест накладывается на все счета, это особенность отображения реального долга", - сообщили агентству в Альфа-банке.
https://ria.ru/20230313/zakreditovannost-1857416728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, альфа-банк, россия, происшествия, банки, долг
Экономика, Альфа-банк, Россия, Происшествия, Банки, Долг
Альфа-банк опроверг сообщения о долге в 87 миллионов рублей у клиента
Альфа-банк опроверг сообщения о клиенте, который должен банку 87 миллионов рублей
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Альфа-банк опроверг информацию о том, что один из их клиентов должен банку 87 миллионов рублей, следует из сообщения РИА-Новости пресс-службы кредитной организации.
В банке подтвердили, что у них есть такой клиент, однако опровергли распространившуюся по соцсетям информацию, что это долг именно перед ними и он возник в результате некоего эксперимента с открытием счетов.
"Банк исполняет решение суда. По факту у Юрия (клиент банка - ред.) долг перед приставами, банку он ничего не должен. Кроме того, сумма 87 миллионов - некорректная, он должен приставам ровно столько, сколько написано в постановлении суда. Арест накладывается на все счета, это особенность отображения реального долга", - сообщили агентству в Альфа-банке.
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