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Папа римский посчитал агрессию против монахов УПЦ недопустимой - РИА Новости, 28.03.2023
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Религия
 
19:25 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/agressiya-1861357189.html
Папа римский посчитал агрессию против монахов УПЦ недопустимой
Папа римский посчитал агрессию против монахов УПЦ недопустимой - РИА Новости, 28.03.2023
Папа римский посчитал агрессию против монахов УПЦ недопустимой
Папа Римский Франциск считает неприемлемой любую агрессию против монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре – земном... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:25
2023-03-28T19:25
религия
украина
грузия
америка
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)
оон
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает неприемлемой любую агрессию против монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре – земном уделе Богородицы, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. "Его позиция в том, что это место является святым, что это дом Божией Матери, что оно является неприкасаемым и любая агрессия в отношении монахов, которые там жили 30 лет, является недопустимой. Он об этом говорил публично – об уважении святости места. Соответственно, все претензии ПЦУ и властей должны проходить в переговорном формате: высказываться претензии и договариваться в общем понимании", – сказал Севастьянов РИА Новости по итогам общения с папой. Все, чем папа, по его мнению, может помочь – это использовать свой авторитет и для диалога с УПЦ, и для диалога с ПЦУ, и для влияния на власти Украины для того, чтобы помочь наладить диалог и быть посредником переговоров, заключил глава ВСС. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". В поддержку гонимой УПЦ выступили патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X (Язиджи). Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в письме к патриарху Константинопольскому Варфоломею попросил его выступить с миссией мира, "помочь ослабить напряженность" и "создать условия для мирного сосуществования церквей и взаимного сближения", и Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) который призвал мировое сообщество активно выступить с защитой канонического православия на Украине. Выступили против гонений на УПЦ и Киево-Печерскую лавру также в Сербской, Болгарской, Иерусалимской церквах, Православной церкви в Америке, Русской православной церкви за рубежом. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) заявил, что объявил голодовку с 27 марта, протестуя против гонений.
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
https://ria.ru/20230328/ataki-1861332593.html
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украина, грузия, америка, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), оон, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Грузия, Америка, Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Иоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока), ООН, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Папа римский посчитал агрессию против монахов УПЦ недопустимой

Папа римский считает любую агрессию против монахов Киево-Печерской лавры недопустимой

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает неприемлемой любую агрессию против монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре – земном уделе Богородицы, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
"Его позиция в том, что это место является святым, что это дом Божией Матери, что оно является неприкасаемым и любая агрессия в отношении монахов, которые там жили 30 лет, является недопустимой. Он об этом говорил публично – об уважении святости места. Соответственно, все претензии ПЦУ и властей должны проходить в переговорном формате: высказываться претензии и договариваться в общем понимании", – сказал Севастьянов РИА Новости по итогам общения с папой.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
Все, чем папа, по его мнению, может помочь – это использовать свой авторитет и для диалога с УПЦ, и для диалога с ПЦУ, и для влияния на власти Украины для того, чтобы помочь наладить диалог и быть посредником переговоров, заключил глава ВСС.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
В поддержку гонимой УПЦ выступили патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X (Язиджи). Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в письме к патриарху Константинопольскому Варфоломею попросил его выступить с миссией мира, "помочь ослабить напряженность" и "создать условия для мирного сосуществования церквей и взаимного сближения", и Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) который призвал мировое сообщество активно выступить с защитой канонического православия на Украине.
Выступили против гонений на УПЦ и Киево-Печерскую лавру также в Сербской, Болгарской, Иерусалимской церквах, Православной церкви в Америке, Русской православной церкви за рубежом. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) заявил, что объявил голодовку с 27 марта, протестуя против гонений.
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Эксперты сообщили о вероятных атаках на монахов Киево-Печерской лавры
Вчера, 18:11
 
РелигияУкраинаГрузияАмерикаАнтониу ГутерришФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Иоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока)ООНРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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