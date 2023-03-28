https://ria.ru/20230328/agressiya-1861357189.html

Папа римский посчитал агрессию против монахов УПЦ недопустимой

Папа римский посчитал агрессию против монахов УПЦ недопустимой - РИА Новости, 28.03.2023

Папа римский посчитал агрессию против монахов УПЦ недопустимой

Папа Римский Франциск считает неприемлемой любую агрессию против монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре – земном... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:25

2023-03-28T19:25

2023-03-28T19:25

религия

украина

грузия

америка

антониу гутерриш

франциск (хорхе марио бергольо)

иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)

оон

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает неприемлемой любую агрессию против монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре – земном уделе Богородицы, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. "Его позиция в том, что это место является святым, что это дом Божией Матери, что оно является неприкасаемым и любая агрессия в отношении монахов, которые там жили 30 лет, является недопустимой. Он об этом говорил публично – об уважении святости места. Соответственно, все претензии ПЦУ и властей должны проходить в переговорном формате: высказываться претензии и договариваться в общем понимании", – сказал Севастьянов РИА Новости по итогам общения с папой. Все, чем папа, по его мнению, может помочь – это использовать свой авторитет и для диалога с УПЦ, и для диалога с ПЦУ, и для влияния на власти Украины для того, чтобы помочь наладить диалог и быть посредником переговоров, заключил глава ВСС. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". В поддержку гонимой УПЦ выступили патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X (Язиджи). Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в письме к патриарху Константинопольскому Варфоломею попросил его выступить с миссией мира, "помочь ослабить напряженность" и "создать условия для мирного сосуществования церквей и взаимного сближения", и Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) который призвал мировое сообщество активно выступить с защитой канонического православия на Украине. Выступили против гонений на УПЦ и Киево-Печерскую лавру также в Сербской, Болгарской, Иерусалимской церквах, Православной церкви в Америке, Русской православной церкви за рубежом. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) заявил, что объявил голодовку с 27 марта, протестуя против гонений.

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

https://ria.ru/20230328/ataki-1861332593.html

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грузия

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украина, грузия, америка, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), оон, русская православная церковь, ситуация вокруг упц