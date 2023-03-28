https://ria.ru/20230328/abkhaziya-1860881067.html
В Абхазии на месяц сдвинулись сроки начала туристического сезона
В Абхазии на месяц сдвинулись сроки начала туристического сезона - РИА Новости, 28.03.2023
В Абхазии на месяц сдвинулись сроки начала туристического сезона
Высокий туристический сезон в Абхазии начнется на месяц раньше — с мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интурист". РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T06:35
2023-03-28T06:35
2023-03-28T06:35
туризм
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новости - туризм
абхазия
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СУХУМ, 28 мар — РИА Новости. Высокий туристический сезон в Абхазии начнется на месяц раньше — с мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интурист". "Абхазия входит в пятерку самых популярных массовых выездных направлений. По итогам раннего бронирования, которое закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем годом ранее", — рассказал представитель турлоператора.Самый популярный курорт Абхазии — Гагра. За ней — Пицунда и Новый Афон. Путешественники также проявляют интерес к Гудаутскому и Сухумскому районам.По прогнозу туроператора, на майские праздники и летом все места на курортах республики будут заняты. "Средние показатели загрузки популярных отелей Абхазии в межсезонье составили не менее 60-75 процентов. Спрос на отдых в республике в летний период превысит предложение", — прогнозируют в компании. Большинство гостиниц Абхазии придерживается сдержанной ценовой политики, что является дополнительным фактором привлекательности для туристов, отметил эксперт.
https://ria.ru/20230317/abkhaziya-1858420246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, абхазия, гагра, пицунда
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Гагра, Пицунда
В Абхазии на месяц сдвинулись сроки начала туристического сезона
В Абхазии туристический сезон в этом году начнется на месяц раньше обычного — в мае
СУХУМ, 28 мар — РИА Новости. Высокий туристический сезон в Абхазии начнется на месяц раньше — с мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интурист".
"Абхазия входит в пятерку самых популярных массовых выездных направлений. По итогам раннего бронирования, которое закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем годом ранее", — рассказал представитель турлоператора.
Самый популярный курорт Абхазии — Гагра
. За ней — Пицунда
и Новый Афон. Путешественники также проявляют интерес к Гудаутскому и Сухумскому районам
.
По прогнозу туроператора, на майские праздники и летом все места на курортах республики будут заняты. "Средние показатели загрузки популярных отелей Абхазии в межсезонье составили не менее 60-75 процентов. Спрос на отдых в республике в летний период превысит предложение", — прогнозируют в компании.
Большинство гостиниц Абхазии придерживается сдержанной ценовой политики, что является дополнительным фактором привлекательности для туристов, отметил эксперт.
Эксперты рассказали, как летом удобнее всего попасть на курорты Абхазии