https://ria.ru/20230328/abkhaziya-1860881067.html

В Абхазии на месяц сдвинулись сроки начала туристического сезона

В Абхазии на месяц сдвинулись сроки начала туристического сезона - РИА Новости, 28.03.2023

В Абхазии на месяц сдвинулись сроки начала туристического сезона

Высокий туристический сезон в Абхазии начнется на месяц раньше — с мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интурист". РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T06:35

2023-03-28T06:35

2023-03-28T06:35

туризм

туризм

новости - туризм

абхазия

гагра

пицунда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149843/29/1498432931_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_4f98f746e38ac3bee10cdc530c1fe64d.jpg

СУХУМ, 28 мар — РИА Новости. Высокий туристический сезон в Абхазии начнется на месяц раньше — с мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интурист". "Абхазия входит в пятерку самых популярных массовых выездных направлений. По итогам раннего бронирования, которое закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем годом ранее", — рассказал представитель турлоператора.Самый популярный курорт Абхазии — Гагра. За ней — Пицунда и Новый Афон. Путешественники также проявляют интерес к Гудаутскому и Сухумскому районам.По прогнозу туроператора, на майские праздники и летом все места на курортах республики будут заняты. "Средние показатели загрузки популярных отелей Абхазии в межсезонье составили не менее 60-75 процентов. Спрос на отдых в республике в летний период превысит предложение", — прогнозируют в компании. Большинство гостиниц Абхазии придерживается сдержанной ценовой политики, что является дополнительным фактором привлекательности для туристов, отметил эксперт.

https://ria.ru/20230317/abkhaziya-1858420246.html

абхазия

гагра

пицунда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, абхазия, гагра, пицунда