https://ria.ru/20230327/zolotov-1860799411.html

Золотов поздравил коллег с профессиональным праздником

Золотов поздравил коллег с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.03.2023

Золотов поздравил коллег с профессиональным праздником

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил личный состав ведомства с профессиональным праздником и поблагодарил за беззаветную преданность службе и... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T00:16

2023-03-27T00:16

2023-03-27T00:54

россия

арктика

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил личный состав ведомства с профессиональным праздником и поблагодарил за беззаветную преданность службе и самоотверженный труд на благо Отечества. День войск национальной гвардии России отмечается 27 марта. Он был установлен указом президента РФ от 16 января 2017 года. "Сегодня для каждого гражданина присутствие наряда Росгвардии – это признак спокойствия и уверенной защиты. И я благодарю личный состав войск национальной гвардии, солдат и старшин, прапорщиков и офицеров, генералов и адмиралов – за их беззаветную преданность идеалам ратной службы, профессионализм и самоотверженный труд на благо Отечества", – сказал Золотов. Он поблагодарил всех россиян за помощь и постоянное внимание к нуждам войск. "Это дорогого стоит. Мы вас не подведем", – подчеркнул Золотов. "Каждый день приближая победу, не забываем о сохранении набранных темпов развития войск. Мы наращиваем присутствие в Арктике, укрепляем подразделения в новых субъектах государства, развиваем военную инфраструктуру и внедряем новые технологии в повседневную деятельность", – добавил Золотов.

https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860798108.html

https://ria.ru/20230327/geroi-1860800405.html

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россия, арктика, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность