https://ria.ru/20230327/zimbabve-1860921585.html
Зимбабве поддержит кандидатуру Минска в члены Совбеза ООН на 2024-2025 годы
Зимбабве поддержит кандидатуру Минска в члены Совбеза ООН на 2024-2025 годы - РИА Новости, 27.03.2023
Зимбабве поддержит кандидатуру Минска в члены Совбеза ООН на 2024-2025 годы
Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава, который находится в Белоруссии с официальным визитом, заявил, что его страна поддержит... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:20
2023-03-27T13:20
2023-03-27T13:20
в мире
зимбабве
минск
белоруссия
сергей алейник
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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава, который находится в Белоруссии с официальным визитом, заявил, что его страна поддержит кандидатуру Минска в непостоянные члены Совбеза ООН на 2024-2025 годы, а белорусская сторона на взаимной основе поддержит Хараре в качестве члена СБ ООН на 2027-2028 годы. "Мы пришли к договоренности, что Зимбабве будет поддерживать заявку Беларуси на включение в состав Совета безопасности на выборах, которые пройдут в июне, а Беларусь поддержит Зимбабве на период 2027-2028 годов", - сказал журналистам зимбабвийский министр по итогам переговоров в Минске со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником. Он отметил, что обе страны настойчиво отстаивают на международной арене свои национальные интересы, обсуждают возможные варианты сотрудничества в данном направлении. Шава подчеркнул, что такое сотрудничество началось далеко не сегодня. Шава назвал важным взаимодействие Минска и Хараре на международной арене и в международных организациях. "Мы стремимся соблюдать совместные интересы", - констатировал министр. Среди них он назвал мир и безопасность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зимбабве, минск, белоруссия, сергей алейник, оон, совет безопасности оон
В мире, Зимбабве, Минск, Белоруссия, Сергей Алейник, ООН, Совет Безопасности ООН
Зимбабве поддержит кандидатуру Минска в члены Совбеза ООН на 2024-2025 годы
МИД Зимбабве: страна поддержит кандидатуру Минска в члены Совбеза ООН на 2024-2025 годы
МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава, который находится в Белоруссии с официальным визитом, заявил, что его страна поддержит кандидатуру Минска в непостоянные члены Совбеза ООН на 2024-2025 годы, а белорусская сторона на взаимной основе поддержит Хараре в качестве члена СБ ООН на 2027-2028 годы.
"Мы пришли к договоренности, что Зимбабве будет поддерживать заявку Беларуси на включение в состав Совета безопасности на выборах, которые пройдут в июне, а Беларусь поддержит Зимбабве на период 2027-2028 годов", - сказал журналистам зимбабвийский министр по итогам переговоров в Минске со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником
.
Он отметил, что обе страны настойчиво отстаивают на международной арене свои национальные интересы, обсуждают возможные варианты сотрудничества в данном направлении. Шава подчеркнул, что такое сотрудничество началось далеко не сегодня.
Шава назвал важным взаимодействие Минска и Хараре на международной арене и в международных организациях. "Мы стремимся соблюдать совместные интересы", - констатировал министр. Среди них он назвал мир и безопасность.
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