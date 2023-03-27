https://ria.ru/20230327/zimbabve-1860921585.html

Зимбабве поддержит кандидатуру Минска в члены Совбеза ООН на 2024-2025 годы

Зимбабве поддержит кандидатуру Минска в члены Совбеза ООН на 2024-2025 годы - РИА Новости, 27.03.2023

Зимбабве поддержит кандидатуру Минска в члены Совбеза ООН на 2024-2025 годы

Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава, который находится в Белоруссии с официальным визитом, заявил, что его страна поддержит... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:20

2023-03-27T13:20

2023-03-27T13:20

в мире

зимбабве

минск

белоруссия

сергей алейник

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совет безопасности оон

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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава, который находится в Белоруссии с официальным визитом, заявил, что его страна поддержит кандидатуру Минска в непостоянные члены Совбеза ООН на 2024-2025 годы, а белорусская сторона на взаимной основе поддержит Хараре в качестве члена СБ ООН на 2027-2028 годы. "Мы пришли к договоренности, что Зимбабве будет поддерживать заявку Беларуси на включение в состав Совета безопасности на выборах, которые пройдут в июне, а Беларусь поддержит Зимбабве на период 2027-2028 годов", - сказал журналистам зимбабвийский министр по итогам переговоров в Минске со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником. Он отметил, что обе страны настойчиво отстаивают на международной арене свои национальные интересы, обсуждают возможные варианты сотрудничества в данном направлении. Шава подчеркнул, что такое сотрудничество началось далеко не сегодня. Шава назвал важным взаимодействие Минска и Хараре на международной арене и в международных организациях. "Мы стремимся соблюдать совместные интересы", - констатировал министр. Среди них он назвал мир и безопасность.

https://ria.ru/20230326/restoran-1860701662.html

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минск

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Екатерина Зайцева

в мире, зимбабве, минск, белоруссия, сергей алейник, оон, совет безопасности оон