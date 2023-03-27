https://ria.ru/20230327/zhirinovskiy-1861055350.html
Первый канал покажет документальный фильм о Жириновском
Первый канал покажет документальный фильм о Жириновском - РИА Новости, 27.03.2023
Первый канал покажет документальный фильм о Жириновском
Первый канал покажет 9 апреля документальный фильм памяти Владимира Жириновского "Прямая речь", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:37
2023-03-27T19:37
2023-03-27T19:37
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госдума рф
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МОСКВА. 27 мар - РИА Новости. Первый канал покажет 9 апреля документальный фильм памяти Владимира Жириновского "Прямая речь", сообщает пресс-служба телеканала. Отмечается, что Жириновский – человек-эпоха, без которого трудно представить современную Россию. "В документальном фильме, посвященном Владимиру Жириновскому, собраны самые яркие высказывания политика, фрагменты интервью и передач с его участием", - отмечается в сообщении. Жириновского не стало 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни, основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов было 75 лет.
https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782091814.html
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общество, россия, владимир жириновский, лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Жириновский, ЛДПР, Госдума РФ
Первый канал покажет документальный фильм о Жириновском
Первый канал покажет документальный фильм памяти Жириновского "Прямая речь"