https://ria.ru/20230327/zelenskiy-1860955039.html
"Какой стыд". В Британии возмутились встречей Зеленского с "коллегой"
"Какой стыд". В Британии возмутились встречей Зеленского с "коллегой" - РИА Новости, 27.03.2023
"Какой стыд". В Британии возмутились встречей Зеленского с "коллегой"
Читателей Daily Mail возмутила встреча президента Украины Владимира Зеленского и актера Орландо Блума, выступающего послом доброй воли Unicef. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:02
2023-03-27T15:02
2023-03-27T16:40
украина
великобритания
киев
орландо блум
владимир зеленский
unicef
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читателей Daily Mail возмутила встреча президента Украины Владимира Зеленского и актера Орландо Блума, выступающего послом доброй воли Unicef.Известный по франшизам "Пираты Карибского моря" и "Властелин колец" британский актер провел три дня на Украине, где посетил Киев, Ирпень и Демидов."Что за конфликт там идет, если голливудские знаменитости могут прилетать на Украину и фотографироваться с Зеленским?" — задался вопросом один из читателей."О, голливудские актеры здесь, они сейчас все решат", — сыронизировал второй."Два ужасных актера встретились", — поделился мнением третий."Что происходит? Как куча знаменитостей может запросто встретиться с Зеленским? Это все очень странно", — отметил еще один комментатор. "Какой стыд", — подытожили пользователи.Зеленского не раз критиковали за неподобающий внешний вид и чрезмерную медийность. Так, в июне прошлого года, во время официального визита лидеров Франции, Германии и Италии в Киев, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.
https://ria.ru/20230326/zelenskiy-1860754249.html
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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украина, великобритания, киев, орландо блум , владимир зеленский, unicef
Украина, Великобритания, Киев, Орландо Блум , Владимир Зеленский, UNICEF, Специальная военная операция на Украине
"Какой стыд". В Британии возмутились встречей Зеленского с "коллегой"
Читателей Daily Mail возмутила встреча президента Украины Зеленского и Орландо Блума
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Читателей Daily Mail
возмутила встреча президента Украины Владимира Зеленского и актера Орландо Блума, выступающего послом доброй воли Unicef.
Известный по франшизам "Пираты Карибского моря" и "Властелин колец" британский актер провел три дня на Украине, где посетил Киев, Ирпень и Демидов.
"Что за конфликт там идет, если голливудские знаменитости могут прилетать на Украину и фотографироваться с Зеленским?" — задался вопросом один из читателей.
"О, голливудские актеры здесь, они сейчас все решат", — сыронизировал второй.
"Ситуация очень тяжелая". В Киеве увидели опасный для Зеленского сигнал
"Два ужасных актера встретились", — поделился мнением третий.
"Что происходит? Как куча знаменитостей может запросто встретиться с Зеленским? Это все очень странно", — отметил еще один комментатор.
"Какой стыд", — подытожили пользователи.
Зеленского не раз критиковали за неподобающий внешний вид и чрезмерную медийность. Так, в июне прошлого года, во время официального визита лидеров Франции
, Германии и Италии в Киев, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.
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