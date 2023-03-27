https://ria.ru/20230327/zdanie-1860892731.html

Ефимов: здание под гостиницу на Соколиной горе отдадут в аренду за рубль

Ефимов: здание под гостиницу на Соколиной горе отдадут в аренду за рубль - РИА Новости, 27.03.2023

Ефимов: здание под гостиницу на Соколиной горе отдадут в аренду за рубль

Здание под гостиницу в районе Соколиная гора столичные власти предложат инвесторам в аренду по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:17

2023-03-27T12:17

2023-03-27T12:23

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Здание под гостиницу в районе Соколиная гора столичные власти предложат инвесторам в аренду по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В ближайшее время по программе "1 рубль за квадратный метр в год" на аукцион будет выставлено двухэтажное кирпичное здание 1963 года постройки площадью около 475 квадратных метров. Победитель торгов в течение 18 месяцев с момента заключения договора проведет капитальный ремонт объекта и откроет там гостиницу, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды – один рубль за квадратный метр в год", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В сообщении уточняется, что здание расположено в удобном месте для мини-гостиницы: в пешей доступности - станция метро "Семеновская" и платформа "Измайлово" Московского центрального кольца.Как пояснили в столичном департаменте городского имущества, выставляемое на торги здание в районе Соколиной горы стало третьим объектом, предлагаемым для размещения гостиниц по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Ранее на аукцион были выставлены здания площадью 255 и 288 квадратных метров в Таганском районе и Замоскворечье. До конца года в рамках программы планируется реализовать еще три объекта общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20230320/platezhi-1859073195.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва