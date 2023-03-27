https://ria.ru/20230327/zator-1861043754.html

В Можайском округе Подмосковья устранили ледяной затор на реке

В Можайском округе Подмосковья устранили ледяной затор на реке - РИА Новости, 27.03.2023

В Можайском округе Подмосковья устранили ледяной затор на реке

В подмосковной деревне Заречье Можайского городского округа устранили ледяной затор под мостом на реке Протве, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:02

2023-03-27T19:02

2023-03-27T19:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В подмосковной деревне Заречье Можайского городского округа устранили ледяной затор под мостом на реке Протве, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.В нем указывается, что шесть ледяных плит образовали затор под мостом, оказывая сильное давление на его опоры.Для безопасной работы тяжелой техники было ограничено движение по одной из полос на мосту между деревнями Борисово и Заречье."Сотрудники экстренных служб безопасности при помощи техники разбили глыбы. В результате принятых мер ледяной затор был успешно ликвидирован", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.

https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860907437.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)