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В Можайском округе Подмосковья устранили ледяной затор на реке - РИА Новости, 27.03.2023
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Новости Подмосковья
 
19:02 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/zator-1861043754.html
В Можайском округе Подмосковья устранили ледяной затор на реке
В Можайском округе Подмосковья устранили ледяной затор на реке - РИА Новости, 27.03.2023
В Можайском округе Подмосковья устранили ледяной затор на реке
В подмосковной деревне Заречье Можайского городского округа устранили ледяной затор под мостом на реке Протве, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:02
2023-03-27T19:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В подмосковной деревне Заречье Можайского городского округа устранили ледяной затор под мостом на реке Протве, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.В нем указывается, что шесть ледяных плит образовали затор под мостом, оказывая сильное давление на его опоры.Для безопасной работы тяжелой техники было ограничено движение по одной из полос на мосту между деревнями Борисово и Заречье."Сотрудники экстренных служб безопасности при помощи техники разбили глыбы. В результате принятых мер ледяной затор был успешно ликвидирован", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Можайском округе Подмосковья устранили ледяной затор на реке

© Фото : Telegram/Администрация Можайского городского округаВ Можайском округе Подмосковья устранили ледяной затор на реке
В Можайском округе Подмосковья устранили ледяной затор на реке - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Telegram/Администрация Можайского городского округа
В Можайском округе Подмосковья устранили ледяной затор на реке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В подмосковной деревне Заречье Можайского городского округа устранили ледяной затор под мостом на реке Протве, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В нем указывается, что шесть ледяных плит образовали затор под мостом, оказывая сильное давление на его опоры.
Для безопасной работы тяжелой техники было ограничено движение по одной из полос на мосту между деревнями Борисово и Заречье.
"Сотрудники экстренных служб безопасности при помощи техники разбили глыбы. В результате принятых мер ледяной затор был успешно ликвидирован", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.
Субсидия - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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