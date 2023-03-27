https://ria.ru/20230327/zakupki-1860411678.html
Закупки малого объема у МСП выросли вдвое до 375 млрд рублей в 2022 году
Закупки малого объема у МСП выросли вдвое до 375 млрд рублей в 2022 году - РИА Новости, 27.03.2023
Закупки малого объема у МСП выросли вдвое до 375 млрд рублей в 2022 году
Общая сумма закупок малого объема (до 500 тысяч рублей) организациями с госучастием по 223-ФЗ в 2022 году выросла почти вдвое, превысив 375 миллиардов рублей,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:00
2023-03-27T10:00
2023-03-27T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
экономика
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Общая сумма закупок малого объема (до 500 тысяч рублей) организациями с госучастием по 223-ФЗ в 2022 году выросла почти вдвое, превысив 375 миллиардов рублей, сообщает Корпорация МСП (КМСП), занимающейся мониторингом сферы закупок.Как отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, интерес малого и особенно микробизнеса к механизму закупок малого объема обусловлен упрощенными требованиями к ним и отсутствием лишней бюрократии. Благодаря этому поставщиками могут выступать даже предприниматели, недавно начавшие свое дело, а также самозанятые.Наиболее часто сервисом для закупок малого объема на МСП.РФ пользуются предприниматели, занятые в розничной и оптовой торговле (33,1%), строительстве (10,5%), разработке компьютерного программного обеспечения (5,2%), а также осуществляющие деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (3,5%).В настоящее время компании с государственным участием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. Эти нормы распространяются на все госкомпании, общее число которых составляет около 20 тысяч. Мониторинг соблюдения установленной квоты ведет Корпорация МСП вместе с регионами.Сервис "Витрина закупок малого объема" был запущен в апреле 2022 года на Цифровой платформе МСП.РФ, созданной в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Сервис создавался совместно с крупнейшими заказчиками и электронными торговыми площадками, уточняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич, экономика
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Экономика
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Общая сумма закупок малого объема (до 500 тысяч рублей) организациями с госучастием по 223-ФЗ в 2022 году выросла почти вдвое, превысив 375 миллиардов рублей, сообщает Корпорация МСП (КМСП), занимающейся мониторингом сферы закупок.
Как отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич
, интерес малого и особенно микробизнеса к механизму закупок малого объема обусловлен упрощенными требованиями к ним и отсутствием лишней бюрократии. Благодаря этому поставщиками могут выступать даже предприниматели, недавно начавшие свое дело, а также самозанятые.
«
"Для удобства мы агрегируем закупки крупнейших и региональных заказчиков из 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на Цифровой платформе МСП.РФ. Через платформу заключено более 2800 договоров на общую сумму почти 4,1 миллиарда рублей. Фактически мы создали новый рынок сбыта для продукции и услуг малого бизнеса", - сказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба КМСП.
Наиболее часто сервисом для закупок малого объема на МСП.РФ пользуются предприниматели, занятые в розничной и оптовой торговле (33,1%), строительстве (10,5%), разработке компьютерного программного обеспечения (5,2%), а также осуществляющие деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (3,5%).
Сервисами и продуктами МСП.РФ воспользовались более 1,8 миллиона раз
В настоящее время компании с государственным участием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. Эти нормы распространяются на все госкомпании, общее число которых составляет около 20 тысяч. Мониторинг соблюдения установленной квоты ведет Корпорация МСП
вместе с регионами.
Сервис "Витрина закупок малого объема" был запущен в апреле 2022 года на Цифровой платформе МСП.РФ, созданной в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова
. Сервис создавался совместно с крупнейшими заказчиками и электронными торговыми площадками, уточняется в сообщении.