https://ria.ru/20230327/zakupki-1860411678.html

Закупки малого объема у МСП выросли вдвое до 375 млрд рублей в 2022 году

Закупки малого объема у МСП выросли вдвое до 375 млрд рублей в 2022 году - РИА Новости, 27.03.2023

Закупки малого объема у МСП выросли вдвое до 375 млрд рублей в 2022 году

Общая сумма закупок малого объема (до 500 тысяч рублей) организациями с госучастием по 223-ФЗ в 2022 году выросла почти вдвое, превысив 375 миллиардов рублей,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:00

2023-03-27T10:00

2023-03-27T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Общая сумма закупок малого объема (до 500 тысяч рублей) организациями с госучастием по 223-ФЗ в 2022 году выросла почти вдвое, превысив 375 миллиардов рублей, сообщает Корпорация МСП (КМСП), занимающейся мониторингом сферы закупок.Как отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, интерес малого и особенно микробизнеса к механизму закупок малого объема обусловлен упрощенными требованиями к ним и отсутствием лишней бюрократии. Благодаря этому поставщиками могут выступать даже предприниматели, недавно начавшие свое дело, а также самозанятые.Наиболее часто сервисом для закупок малого объема на МСП.РФ пользуются предприниматели, занятые в розничной и оптовой торговле (33,1%), строительстве (10,5%), разработке компьютерного программного обеспечения (5,2%), а также осуществляющие деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (3,5%).В настоящее время компании с государственным участием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. Эти нормы распространяются на все госкомпании, общее число которых составляет около 20 тысяч. Мониторинг соблюдения установленной квоты ведет Корпорация МСП вместе с регионами.Сервис "Витрина закупок малого объема" был запущен в апреле 2022 года на Цифровой платформе МСП.РФ, созданной в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Сервис создавался совместно с крупнейшими заказчиками и электронными торговыми площадками, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230316/msp-1858217859.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика