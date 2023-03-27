https://ria.ru/20230327/zaderzhanie-1860997245.html
В Запорожской области арестовали жителя Токмака по обвинению в терроризме
В Запорожской области арестовали жителя Токмака по обвинению в терроризме - РИА Новости, 27.03.2023
В Запорожской области арестовали жителя Токмака по обвинению в терроризме
Причастный к террористической деятельности житель города Токмак Запорожской области задержан в этом регионе, возбуждено уголовное дело, суд арестовал... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:41
2023-03-27T16:41
2023-03-27T17:08
запорожская область
токмак
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Причастный к террористической деятельности житель города Токмак Запорожской области задержан в этом регионе, возбуждено уголовное дело, суд арестовал подозреваемого, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Токмак. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Преступление выявлено по результатам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии РФ и ВУ МВД России по Запорожской области", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в начале апреля 2022 года подозреваемый был в названном городе и по просьбе своего знакомого, чтобы совершить теракт, передал ему компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Применить его планировалось при нападении на российский блок-пост."Преступление не было доведено до конца по не зависящим от членов группы обстоятельствам. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В настоящее время следователи устанавливают других причастных к преступлению.
https://ria.ru/20230326/mulyazh-1860783050.html
запорожская область
токмак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, токмак, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Запорожская область, Токмак, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Запорожской области арестовали жителя Токмака по обвинению в терроризме
В Запорожской области арестовали жителя Токмака, содействующего подготовке теракта
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Причастный к террористической деятельности житель города Токмак Запорожской области задержан в этом регионе, возбуждено уголовное дело, суд арестовал подозреваемого, сообщается в телеграм-канале
Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Токмак. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Преступление выявлено по результатам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии РФ и ВУ МВД России по Запорожской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в начале апреля 2022 года подозреваемый был в названном городе и по просьбе своего знакомого, чтобы совершить теракт, передал ему компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Применить его планировалось при нападении на российский блок-пост.
"Преступление не было доведено до конца по не зависящим от членов группы обстоятельствам. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают других причастных к преступлению.
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