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В Запорожской области арестовали жителя Токмака по обвинению в терроризме

В Запорожской области арестовали жителя Токмака по обвинению в терроризме - РИА Новости, 27.03.2023

В Запорожской области арестовали жителя Токмака по обвинению в терроризме

Причастный к террористической деятельности житель города Токмак Запорожской области задержан в этом регионе, возбуждено уголовное дело, суд арестовал... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:41

2023-03-27T16:41

2023-03-27T17:08

запорожская область

токмак

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Причастный к террористической деятельности житель города Токмак Запорожской области задержан в этом регионе, возбуждено уголовное дело, суд арестовал подозреваемого, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Токмак. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Преступление выявлено по результатам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии РФ и ВУ МВД России по Запорожской области", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в начале апреля 2022 года подозреваемый был в названном городе и по просьбе своего знакомого, чтобы совершить теракт, передал ему компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Применить его планировалось при нападении на российский блок-пост."Преступление не было доведено до конца по не зависящим от членов группы обстоятельствам. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В настоящее время следователи устанавливают других причастных к преступлению.

https://ria.ru/20230326/mulyazh-1860783050.html

запорожская область

токмак

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, токмак, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)