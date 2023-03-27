https://ria.ru/20230327/yaponiya-1860995685.html

Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, заявил Патрушев

Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023

Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, заявил Патрушев

Силы самообороны Японии юридически становятся полноценной армией, способной наступать, это "грубое нарушение итогов Второй мировой войны", заявил в интервью... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:39

2023-03-27T16:39

2023-03-27T16:39

в мире

япония

россия

токио

николай патрушев

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Силы самообороны Японии юридически становятся полноценной армией, способной наступать, это "грубое нарушение итогов Второй мировой войны", заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Вашингтон подтолкнул Токио на новую милитаризацию. Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, которая способна проводить наступательные операции. Это уже юридически подтверждено японским законодательством, что фактически является грубым нарушением одного из важнейших итогов Второй мировой войны", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20230327/terakty-1860994502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, япония, россия, токио, николай патрушев