https://ria.ru/20230327/yaponiya-1860995685.html
Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, заявил Патрушев
Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, заявил Патрушев
Силы самообороны Японии юридически становятся полноценной армией, способной наступать, это "грубое нарушение итогов Второй мировой войны", заявил в интервью... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:39
2023-03-27T16:39
2023-03-27T16:39
в мире
япония
россия
токио
николай патрушев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Силы самообороны Японии юридически становятся полноценной армией, способной наступать, это "грубое нарушение итогов Второй мировой войны", заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Вашингтон подтолкнул Токио на новую милитаризацию. Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, которая способна проводить наступательные операции. Это уже юридически подтверждено японским законодательством, что фактически является грубым нарушением одного из важнейших итогов Второй мировой войны", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, россия, токио, николай патрушев
В мире, Япония, Россия, Токио, Николай Патрушев
Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, заявил Патрушев
Патрушев: силы самообороны Японии становятся полноценной армией, способной наступать