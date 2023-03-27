https://ria.ru/20230327/yaponiya-1860994042.html

Японцев снова хотят сделать камикадзе с подачи Вашингтона, заявил Патрушев

Японцев снова хотят сделать камикадзе с подачи Вашингтона, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023

Японцев снова хотят сделать камикадзе с подачи Вашингтона, заявил Патрушев

Милитаризация Японии при поддержке США наводит на мысль о том, что ее жителей вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы, заявил в интервью... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:34

2023-03-27T16:34

2023-03-27T16:53

япония

сша

вашингтон (штат)

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Милитаризация Японии при поддержке США наводит на мысль о том, что ее жителей вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Вашингтон подтолкнул Токио на новую милитаризацию... Сделав ставку на ударные вооружения, премьер-министр (Японии Фумио) Кисида заявил, что его страна приобретает в США 400 крылатых ракет "Томагавк". Кроме вооружения Японии, Вашингтон пытается возродить дух японского милитаризма, который, казалось бы, был искоренен в 1945 году", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете"."Создается впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы", - подчеркнул он.При этом "западники не хотят вспоминать и сознательно умалчивают, как в начале XX века использовали их агрессивность против Советского Союза и Китая, а в итоге японцы повернули оружие против американцев, британцев и их союзников", добавил Патрушев.

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япония

сша

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Екатерина Зайцева

япония, сша, вашингтон (штат), николай патрушев, в мире