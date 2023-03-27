https://ria.ru/20230327/yaponiya-1860994042.html
Японцев снова хотят сделать камикадзе с подачи Вашингтона, заявил Патрушев
Японцев снова хотят сделать камикадзе с подачи Вашингтона, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
Японцев снова хотят сделать камикадзе с подачи Вашингтона, заявил Патрушев
Милитаризация Японии при поддержке США наводит на мысль о том, что ее жителей вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы, заявил в интервью... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:34
2023-03-27T16:34
2023-03-27T16:53
япония
сша
вашингтон (штат)
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Милитаризация Японии при поддержке США наводит на мысль о том, что ее жителей вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Вашингтон подтолкнул Токио на новую милитаризацию... Сделав ставку на ударные вооружения, премьер-министр (Японии Фумио) Кисида заявил, что его страна приобретает в США 400 крылатых ракет "Томагавк". Кроме вооружения Японии, Вашингтон пытается возродить дух японского милитаризма, который, казалось бы, был искоренен в 1945 году", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете"."Создается впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы", - подчеркнул он.При этом "западники не хотят вспоминать и сознательно умалчивают, как в начале XX века использовали их агрессивность против Советского Союза и Китая, а в итоге японцы повернули оружие против американцев, британцев и их союзников", добавил Патрушев.
https://ria.ru/20230327/defolt-1860993209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, сша, вашингтон (штат), николай патрушев, в мире
Япония, США, Вашингтон (штат), Николай Патрушев, В мире
Японцев снова хотят сделать камикадзе с подачи Вашингтона, заявил Патрушев
Патрушев: похоже, японцев вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Милитаризация Японии при поддержке США наводит на мысль о том, что ее жителей вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы, заявил в интервью
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Вашингтон подтолкнул Токио на новую милитаризацию... Сделав ставку на ударные вооружения, премьер-министр (Японии Фумио) Кисида заявил, что его страна приобретает в США 400 крылатых ракет "Томагавк". Кроме вооружения Японии, Вашингтон пытается возродить дух японского милитаризма, который, казалось бы, был искоренен в 1945 году", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"Создается впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы", - подчеркнул он.
При этом "западники не хотят вспоминать и сознательно умалчивают, как в начале XX века использовали их агрессивность против Советского Союза и Китая, а в итоге японцы повернули оружие против американцев, британцев и их союзников", добавил Патрушев.
США все увереннее идут к дефолту, заявил Патрушев