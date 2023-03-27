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В Южной Осетии открылась экспозиция о преступлениях украинских неонацистов
В Южной Осетии открылась экспозиция о преступлениях украинских неонацистов - РИА Новости, 27.03.2023
В Южной Осетии открылась экспозиция о преступлениях украинских неонацистов
Передвижная фотовыставка "Свидетельства преступлений украинских неонацистов и их пособников" открылась в понедельник в Южной Осетии. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:45
2023-03-27T14:45
2023-03-27T14:47
в мире
южная осетия
россия
украина
марат кулахметов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЦХИНВАЛ, 27 мар - РИА Новости. Передвижная фотовыставка "Свидетельства преступлений украинских неонацистов и их пособников" открылась в понедельник в Южной Осетии. Экспозиция разместилась в Юго-Осетинском государственном университете. Проведение выставки организовано при содействии посольства России в Южной Осетии и Россотрудничества. Посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов, выступая на открытии выставки, назвал деяния, совершаемые киевским режимом, настоящим геноцидом. "Южная Осетия столкнулась с этим много лет назад, а сейчас это ощущают народы Украины и Российской Федерации. Киевский режим при финансовой поддержке Запада, в первую очередь США, проводит операцию по уничтожению, как они говорят своего народа. В своё время Саакашвили тоже говорил, что в Южной Осетии проживает его народ, но на самом деле он проводил жесточайшие репрессии", - сказал посол. В дальнейшем фотовыставка будет перенесена в другие учебные заведения и организации республики.
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в мире, южная осетия, россия, украина, марат кулахметов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Южная Осетия, Россия, Украина, Марат Кулахметов, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Южной Осетии открылась экспозиция о преступлениях украинских неонацистов
В Южной Осетии открылась передвижная фотовыставка о преступлениях украинских неонацистов