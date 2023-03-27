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В Южной Осетии открылась экспозиция о преступлениях украинских неонацистов

В Южной Осетии открылась экспозиция о преступлениях украинских неонацистов - РИА Новости, 27.03.2023

В Южной Осетии открылась экспозиция о преступлениях украинских неонацистов

Передвижная фотовыставка "Свидетельства преступлений украинских неонацистов и их пособников" открылась в понедельник в Южной Осетии. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:45

2023-03-27T14:45

2023-03-27T14:47

в мире

южная осетия

россия

украина

марат кулахметов

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЦХИНВАЛ, 27 мар - РИА Новости. Передвижная фотовыставка "Свидетельства преступлений украинских неонацистов и их пособников" открылась в понедельник в Южной Осетии. Экспозиция разместилась в Юго-Осетинском государственном университете. Проведение выставки организовано при содействии посольства России в Южной Осетии и Россотрудничества. Посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов, выступая на открытии выставки, назвал деяния, совершаемые киевским режимом, настоящим геноцидом. "Южная Осетия столкнулась с этим много лет назад, а сейчас это ощущают народы Украины и Российской Федерации. Киевский режим при финансовой поддержке Запада, в первую очередь США, проводит операцию по уничтожению, как они говорят своего народа. В своё время Саакашвили тоже говорил, что в Южной Осетии проживает его народ, но на самом деле он проводил жесточайшие репрессии", - сказал посол. В дальнейшем фотовыставка будет перенесена в другие учебные заведения и организации республики.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

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в мире, южная осетия, россия, украина, марат кулахметов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)