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Минздрав мониторит ситуацию с соцвыплатами медикам, начисление продолжается
Минздрав мониторит ситуацию с соцвыплатами медикам, начисление продолжается - РИА Новости, 27.03.2023
Минздрав мониторит ситуацию с соцвыплатами медикам, начисление продолжается
Специальные социальные выплаты медикам первичного звена в России начислены уже более чем 816 тысячам медработников, Минздрав продолжает мониторить ситуацию,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:28
2023-03-27T10:28
2023-03-27T10:28
общество
россия
алексей кузнецов
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специальные социальные выплаты медикам первичного звена в России начислены уже более чем 816 тысячам медработников, Минздрав продолжает мониторить ситуацию, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Ранее газета "Известия" сообщила, что медики жалуются на сложности с новыми соцвыплатами, у чиновников, профсоюзов и руководства больниц нет единого понимания, кто и какую надбавку к зарплате должен получать. "Осуществление специальных социальных выплат медикам продолжается, по состоянию на 24 марта выплаты начислены более, чем 816 тысячам медицинских работников в 89 регионах России. Мы продолжаем мониторировать ситуацию в тесном контакте с регионами и профсоюзом работников здравоохранения",- сказал Кузнецов. Он уточнил, что в марте Минюст зарегистрировал приказ Минздрава России, в котором приведены подробные разъяснения правил о выплатах. Документ позволит снять все основные вопросы, пояснил Кузнецов. Президент России Владимир Путин в середине декабря объявил о введении с 1 января 2023 года доплаты к зарплатам медиков первичного звена, при этом размер выплаты будет единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона. Медработники первичного звена здравоохранения с 1 января начали получать дополнительные выплаты, их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230316/dividendy-1858353948.html
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общество, россия, алексей кузнецов, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав мониторит ситуацию с соцвыплатами медикам, начисление продолжается
Минздрав: более 816 тысяч медработников получили соцвыплаты, начисление продолжается
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специальные социальные выплаты медикам первичного звена в России начислены уже более чем 816 тысячам медработников, Минздрав продолжает мониторить ситуацию, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее газета "Известия" сообщила, что медики жалуются на сложности с новыми соцвыплатами, у чиновников, профсоюзов и руководства больниц нет единого понимания, кто и какую надбавку к зарплате должен получать.
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"Осуществление специальных социальных выплат медикам продолжается, по состоянию на 24 марта выплаты начислены более, чем 816 тысячам медицинских работников в 89 регионах России. Мы продолжаем мониторировать ситуацию в тесном контакте с регионами и профсоюзом работников здравоохранения",- сказал Кузнецов.
Он уточнил, что в марте Минюст зарегистрировал приказ Минздрава России, в котором приведены подробные разъяснения правил о выплатах. Документ позволит снять все основные вопросы, пояснил Кузнецов.
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в середине декабря объявил о введении с 1 января 2023 года доплаты к зарплатам медиков первичного звена, при этом размер выплаты будет единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона. Медработники первичного звена здравоохранения с 1 января начали получать дополнительные выплаты, их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
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