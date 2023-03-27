https://ria.ru/20230327/vyplaty-1860850740.html

Минздрав мониторит ситуацию с соцвыплатами медикам, начисление продолжается

Минздрав мониторит ситуацию с соцвыплатами медикам, начисление продолжается - РИА Новости, 27.03.2023

Минздрав мониторит ситуацию с соцвыплатами медикам, начисление продолжается

Специальные социальные выплаты медикам первичного звена в России начислены уже более чем 816 тысячам медработников, Минздрав продолжает мониторить ситуацию,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:28

2023-03-27T10:28

2023-03-27T10:28

общество

россия

алексей кузнецов

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специальные социальные выплаты медикам первичного звена в России начислены уже более чем 816 тысячам медработников, Минздрав продолжает мониторить ситуацию, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Ранее газета "Известия" сообщила, что медики жалуются на сложности с новыми соцвыплатами, у чиновников, профсоюзов и руководства больниц нет единого понимания, кто и какую надбавку к зарплате должен получать. "Осуществление специальных социальных выплат медикам продолжается, по состоянию на 24 марта выплаты начислены более, чем 816 тысячам медицинских работников в 89 регионах России. Мы продолжаем мониторировать ситуацию в тесном контакте с регионами и профсоюзом работников здравоохранения",- сказал Кузнецов. Он уточнил, что в марте Минюст зарегистрировал приказ Минздрава России, в котором приведены подробные разъяснения правил о выплатах. Документ позволит снять все основные вопросы, пояснил Кузнецов. Президент России Владимир Путин в середине декабря объявил о введении с 1 января 2023 года доплаты к зарплатам медиков первичного звена, при этом размер выплаты будет единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона. Медработники первичного звена здравоохранения с 1 января начали получать дополнительные выплаты, их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20230316/dividendy-1858353948.html

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общество, россия, алексей кузнецов, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)