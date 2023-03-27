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Патрушев рассказал, как США и Британия используют Украину ради выгоды
Патрушев рассказал, как США и Британия используют Украину ради выгоды - РИА Новости, 27.03.2023
Патрушев рассказал, как США и Британия используют Украину ради выгоды
США и Великобритания используют Украину, воображая, что могут безнаказанно разжечь общеевропейский или даже мировой конфликт, чтобы заработать на этом, заявил... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:56
2023-03-27T16:56
2023-03-27T16:56
в мире
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сша
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николай патрушев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США и Великобритания используют Украину, воображая, что могут безнаказанно разжечь общеевропейский или даже мировой конфликт, чтобы заработать на этом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Давайте вспомним, как те же англосаксы вскармливали нацистов в 1930-е годы, надеясь направить их против Советского Союза. Заработав финансовые и геополитические дивиденды по итогам Второй мировой войны, сегодня Вашингтон и Лондон вновь потакают нацизму и фашизму. Используя Украину, не прочь разжечь общеевропейский или даже мировой конфликт, воображая, что им все сойдет с рук", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".Западный "интернационал" не раз выступал против России, напомнил Патрушев. "То под знаменами поляков и шведов, то с наполеоновскими орлами, под британским флагом или под гитлеровской свастикой. Результат один - все попытки сокрушить Россию тщетны. Не желая извлекать уроки, западники снова и снова лезут на рожон", - отметил он."Не в восторге Вашингтон и от стабильности в Азии, сложившейся в результате Второй мировой войны и освободительных движений. Индо-Тихоокеанская стратегия США является попыткой создать азиатское НАТО. Новый альянс станет очередным агрессивным блоком, направленным против Китая и России, а заодно для усмирения ныне независимых государств", - добавил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20230313/samounichtozhenie-1857439559.html
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в мире, украина, сша, великобритания, николай патрушев
В мире, Украина, США, Великобритания, Николай Патрушев
Патрушев рассказал, как США и Британия используют Украину ради выгоды
Патрушев: США и Британия используют Украину для разжигания мирового конфликта ради выгоды
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
США и Великобритания используют Украину, воображая, что могут безнаказанно разжечь общеевропейский или даже мировой конфликт, чтобы заработать на этом, заявил
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Давайте вспомним, как те же англосаксы вскармливали нацистов в 1930-е годы, надеясь направить их против Советского Союза. Заработав финансовые и геополитические дивиденды по итогам Второй мировой войны, сегодня Вашингтон и Лондон вновь потакают нацизму и фашизму. Используя Украину, не прочь разжечь общеевропейский или даже мировой конфликт, воображая, что им все сойдет с рук", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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Западный "интернационал" не раз выступал против России, напомнил Патрушев. "То под знаменами поляков и шведов, то с наполеоновскими орлами, под британским флагом или под гитлеровской свастикой. Результат один - все попытки сокрушить Россию тщетны. Не желая извлекать уроки, западники снова и снова лезут на рожон", - отметил он.
"Не в восторге Вашингтон и от стабильности в Азии, сложившейся в результате Второй мировой войны и освободительных движений. Индо-Тихоокеанская стратегия США является попыткой создать азиатское НАТО. Новый альянс станет очередным агрессивным блоком, направленным против Китая и России, а заодно для усмирения ныне независимых государств", - добавил секретарь Совбеза.
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